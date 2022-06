Smartphony Poco X3 NFC a Poco X3 Pro byly bezesporu nejen velmi povedené, ale také extrémně populární počiny z dílen čínského Xiaomi. Oba nabízeli solidní výkon i výbavu za velmi zajímavou cenu. Proto byl možná nejeden uživatel zklamaný z nového Poco X4 Pro, které oproti svým předchůdcům přinesl jen pramálo vylepšení a v oblasti výkonu si novinka dokonce pohoršila. Teď se však zdá, že Xiaomi se velmi brzy vytasí ze smartphonem, který by mohl být mnohem vhodnějším nástupcem. Připravované Poco X4 GT by mohlo být představeno již velmi brzy.

Dorazí Poco X4 GT již tento týden?

Dost možná na tuto novinku ani nebudeme čekat dlouho, jelikož by měla být představena zároveň s Poco F4 5G již tento čtvrtek 23.6.2022. Pokud k tomu dojde, měly bychom se dočkat globální varianty pro čínský trh určeného Redmi Note 11T Pro. Nové Poco X4 GT by tak mělo nabídnout velmi slušný výkon díky angažmá moderního, 5nm čipsetu MediaTek Dimensity 8100 s grafickým čipem Mali-G610 MC6. K dispozici by telefon měl být přinejmenším ve variantě 8 / 256 GB.

Na zádech telefonu se s nejvyšší pravděpodobností shledáme se 64MPx primárním fotoaparátem v doprovodu 8MPx ultraširokoúhlého a 2MPx makro fotoaparátu. Pod zadním krytem zase čekejte baterii s kapacitou 5 080 mAh a podporou 67W nabíjení. Displej pak nabídne 144Hz obnovovací frekvenci a využívá stále méně častou IPS technologii. Přítomny mají být také stereoreproduktory a konstrukce telefonu bude plastová. Cena novinky by se údajně měla udržet pod 400 €, čili v přepočtu přibližně 9 900 Kč.

Dali byste přednost Poco X4 Pro nebo Poco X4 GT?

