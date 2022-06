Představení Poco F4 5G je za dveřmi, kdy se dočkáme?

Herní Poco F4 GT na sebe strhlo patřičnou pozornost nejen díky své herní výbavě, ale zejména také díky skvělému poměru cena/výkon. Pokud však nesmírný výkon čipsetu Snapdragon 8 Gen 1 nevyužijete a třeba vám ani není herní zaměření Pro modelu příliš po chuti, mohlo by vás zaujmout připravované Poco F4 5G. To by mělo nabídnout stále více než vysoký výkon, ovšem tentokrát v kombinaci s civilnějším designem a v neposlední řadě také ještě příznivější cenu.

Poco F4 dorazí již příští týden

Připravované novince v podobě smartphonu Poco F4 5G jsme se již opakovaně věnovali, proto pro pravidelné čtenáře pravděpodobně nebude žádným překvapením, že by Poco F4 5G mělo vycházet z modelu pro čínský trh – Redmi K40s. Podobně tomu ostatně bylo v případě již zmíněného Poco F4 GT, které vycházelo ze smartphonu trh Redmi K50 Gaming, Společnost Xiaomi již potvrdila, že novinka bude disponovat čipsetem Snapdragon 870 a do vínku dostane také až 12 GB operační paměti. Byť toto řešení nebude zdaleka tak náročné na odvod tepla jako to v Poco F4 Pro, také připravovaná novinka má disponovat chlazením pomocí systému “odpařovacích komor”.

Pokud se potvrdí totožné specifikace jako v případě zmíněného Redmi K40s, můžeme se těšit také na 64MPx primární fotoaparát doplněný o optickou stabilizaci. Doprovod mu pak patrně bude dělat 8MPx ultraširokoúhlý a 2MPx makro fotoaparát. Uvnitř telefonu Poco F4 5G by se měla ukrývat 4 500 mAh baterie s podporou 67W nabíjení. Zajímavě zní také informace o použitém, 6,67″ displeji. Mělo by se totiž jednat o AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí. Nalákaly vás tyto specifikace? Pak si v kalendáři poznačte datum 23.6.2022 kdy si novinka odbyde globální premiéru.

