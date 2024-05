POCO to v Dubaji rozjelo s modely F6 a F6 Pro! Byli jsme u toho

POCO v Dubaji představilo novinky pro letošní rok a my jsme byli u toho

V hlavní roli jsme mohli vidět herní POCO F6 a univerzální POCO F6 Pro

POCO překvapivě představilo svůj první tablet cílený do střední třídy

Společnost POCO uvedla v Dubaji novinky, a to konkrétně dva mobily řady F6: POCO F6 a POCO F6 Pro. Na závěr akce představila ještě jako překvapení svůj první tablet POCO Tab.

Co k novinkám říct? Obecně platí, že se jedná o vyšší střední třídu. Za výkon se nemusí stydět ani trochu, kde ztrácí jsou prémiové prvky, jako například voděodolnost pouze IP64.

POCO F6 Series Dubaj

POCO F6

Přivítejme nástupce populárního POCO F5. Novinka je postavená na čipsetu Snapdragon 8s Gen3 a má víc než slušnou paměťovou výbavou v podobě 12 GB RAM a 512 GB ROM, ze kterých si systém ukousne asi 33 GB. POCO se chlubí skóre 1.53 milionu bodů v benchmarku AnTuTu.

Najdeme zde technologie WildBoost, která kombinuje spolupráci hardware a software, zvláště pak se systémem Xiaomi HyperOS. Pomocí AI se telefon snaží optimalizovat běh her tak, aby nedocházelo ke kolísání snímkové frekvence a jasu. POCO tvrdilo, že ve srovnání s telefonem Samsung Galaxy S23 FE se jim podařilo dosáhnout konzistentnějších výsledků a pádem tím lepšího zážitku z hraní. Tohle ale budeme muset ověřit v recenzi.

Kde je POCO F6 nekompromisní, je baterie, Nabízí celkem standardních 5000 mAh, ale dokáže je nakrmit za méně než 30 minut díky 90W nabíjení.

Fotoaparáty jsou na poměry řady F výborné, srovnání s konkurencí opět ukáží reálná srovnání. Jako senzor používá fotoaparát Sony IMX882 s rozlišením 50 MPx, což by mohlo značit dobrý základ. Doplňuje ho objektiv o světelnosti f/1,59. U videa se můžeme těšit na 4K v 60 snímcích za sekundu. Nesmíme zapomenout na podporu optické stabilizace.

Displej 6,67” typu AMOLED nabídne rozlišení 1,5K s poměrem velikosti displeje k tělu 94.27 %. Svítivost je pak 2400 nitů a obnovovací frekvence 120 Hz. Chráněný je sklem Gorilla Glass Victus+.

POCO F6 Kde koupit: Cena od: 11 999 Kč Koupit

Telefon je nabízen v černé, zelené a šedé variantě za cenu 11999 Kč, Pokud si pospíšíte, stihnete slevu 10 %.

POCO F6 Pro

Druhý představený telefon je více zaměřen na serióznější využití, což samozřejmě neznamená, že by nezvládnul ani hry. Je osazen sice loňským, ale stále velmi výkonným čipsetem Snapdragon 8 Gen2 a až 16 GB RAM spolu s až 1 TB úložištěm. Systém spotřebuje asi 30 GB. Tyto parametry dávají na frak i Samsung Galaxy S24 Ultra, který má “jen” 12 GB RAM. O první dojmy jsme se s vámi už podělili.

Nejprve musím zmínit vzhled. POCO si dalo opravdu záležet na designu, který se inspiruje světlou a tmavou stranou Měsíce. Bohužel se to špatně zachycuje na fotografiích, ale naživo vypadá zadní strana opravdu skvěle. Zepředu už dlouho nikdo nevymyslel žádnou inovaci, jde opět o černou placku a displej s průstřelem.

Když už jsme u displeje, jedná se o WQHD+ 120 Hz AMOLED s 2K rozlišením, špičkovou svítivostí až 4000 nitů a 3840 Hz PWM stmíváním. To umožní lidem, citlivým na blikání, s telefonem pracovat déle a s větším pohodlím. I když sám tímto problémem netrpím, za tohle patří POCO velká pochvala!

Jestli jsem chválil baterii u F6, tak u F6 Pro je to ještě větší síla. Kapacita je opět 5000 mAh, ale nabíjení je tentokrát až 120 W, což značí, že telefon se nabije za 19 minut. POCO tvrdí, že po 1000 nabíjecích cyklech bude mít baterie kapacitu stále vyšší než 90 % původní hodnoty. Při nabíjení se sleduje 47 parametrů pro maximální bezpečnost. Zajímavostí je funkce, umožňující i s posledním 1 % baterie zůstat 2 hodiny na příjmu nebo provést 30minutový hovor.

Fotoaparát tvoří triple kamera 50 Mpx s optickou stabilizací. Fotoaparát se chlubí rychlým snímáním a ostřením, prý dokáže sledovat i hmyz. Dual Native ISO umožní vyšší dynamický rozsah. Světelnost je tentokrát stále výborných f/1,6. Telefon podporuje připojení Wi-Fi 7.

POCO F6 Pro Kde koupit: Cena od: 14 999 Kč Koupit

Telefon zakoupíte za 14999 Kč ve verzi 12/512 a nebo za 16999 Kč za 16/1TB. Pro rychlé je opět nachystaná sleva 10 %.

Společné vychytávky

POCO nastoupilo do rozjetého vlaku umělé inteligence a nabízí funkce známé od konkurence, jako například AI titulky, AI Expansion, AI Portrét, vyhledávání v albech pomocí AI a Magic Eraser.

Při prezentaci nebyla zmíněna podpora, zeptal jsem se na ni tedy později. Bohužel od dvou lidí jsem dostal tři odpovědi. Podpora je určitě 3 roky, ale nedokázali se shodnout na tom, jestli to jsou 3 roky hlavních aktualizací (F6 přichází s Androidem 14, takže by dostal až Android 17) a nebo dva roky hlavních aktualizací a další 1-3 roky bezpečnostních záplat. Ani ta nejoptimističtější varianta není důvod k velké oslavě, ale opět, pohybujeme se ve střední třídě.

POCO Pad

Na závěr POCO překvapilo svým úplně prvním tabletem. Není to žádný trhač výkonu jako těsně předtím představené mobily, ale i tak má co nabídnout. Jedná se mnohem více o pracovní nástroj, než o herní mašinu.

Displej má velikost 12,1” s poměrem stran 16:10. Rozlišení je krásných 2,5K na 120 Hz, svítivost jen 600 nitů, ale u tabletu se asi nepředpokládá časté používání na sluníčku.

Jako čipset zvolilo POCO Snapdragon 7s Gen2 doplněný 8 GB RAM a 256 GB úložištěm. Systém zabírá asi 30 GB. Jedná se opět o HyperOS.

Baterie má kapacitu 10000 mAh a slibuje 16 hodin sledování online videa. Nabíjení je jen 33 W, POCO tentokrát zmínilo jen to, že 15 minut nabíjení poskytne kapacitu na 26 hodin přehrávání hudby.

Hezká je konstrukce tabletu, je tlustý jen 7,52 mm a váží 571 g (také vám přijde humorné, uvádět to na setiny mm a gramy?)

POCO Pad

K tabletu je dodáváno příslušenství v podobě pouzdra, pera a klávesnice. Zatímco klávesnici nelze nic vytknout, pouzdro poslouží, ale nečekejme magnetické uchycení a podobné vychytávky. To ale kompenzuje příznivá cena. Pero je obyčejné, mělo by rozpoznávat 4096 úrovní přítlaku, ale mně se při zkoušení zdálo, že rozpoznává tak 4 úrovně. Je ale možné, že se jednalo o problém předváděcího kusu. Systém nereaguje na pero pohybující se nad displejem, a když jsem zkusil v režimu kreslení přejet po displeji prstem, reakce byla stejná, jako na pero. Jedná se tedy spíš jen o přesnější kurzor, než o pero, jaké známe například z tabletů Samsung.

POCO Pad pen

Tablet se bude prodávat za $329, klávesnice za $79, pero za $59 a pouzdro za $19. Zaváděcí sleva je opět 10 %. Proč najednou dolary? Inu, s tabletem se u nás nepočítá.

Závěrem

Musím říct, že když se zobrazil u telefonů seznam oficiálních prodejců a najednou v Dubaji vidíte naše přední e-shopy jako Datart nebo Alza, potěší to. Fanoušky také potěší, že měli místo hned u pódia, jeden byl dokonce v naší skupině z ČR. POCO tedy evidentně nenašlapuje, ale spíše sprintuje nejen v hardware a software, ale i v budování vztahů se svými zákazníky, a to je moc dobře. To je také důvod, proč na tyto akce jezdíme. Zažít atmosféru setkání a vidět, jak společnost působí, napoví víc, než tisková zpráva se spoustou technických parametrů. POCO v tomto obstálo na jedničku.

Zaujala vás některá z novinek?