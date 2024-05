Xiaomi právě oficiálně představilo aktuální vrchol nabídky značky Poco.

Novinka nese název Poco F6 Pro a nabídne tradičně velmi slušnou výbavu.

Čím konkrétně hodlá bojovat o přízeň zákazníků a jaké jsou naše první dojmy?

Čerstvě představené Poco F6 Pro zakotvilo v naší redakci. Ještě než dorazí plnohodnotná recenze, rozhodli jsme se s vámi podělit nejen o detailní představení popis toho, co současný vrchol této podznačky Xiaomi nabídne, ale také o nějaké naše první dojmy z prvních pár desítek hodin strávených v jeho společnosti. Dokáže vás Poco F6 Pro oslovit na „první dobrou“?

Prémiová konstrukce a super rychlé nabíjení

Smartphony značky Poco jsou známé svým zaměřením na co nejvyšší výkon za co možná nejnižší cenu. Je pak vcelku logické, že když výrobce někde přidal, musel někde i ušetřit. V případě smartphonů Poco ono šetření obvykle odnese konstrukce a fotoaparáty, to však není tak úplně případ nového Poco F6 Pro. Tedy minimálně o konstrukci se rozhodně nedá tvrdit, že by zde výrobce jakkoli šetřil. Telefon nabídne plochý kovový rám a matné sklo s mírným zaoblením na zádech. To má pro lepší úchop zaoblené okraje, nicméně je zároveň i poměrně kluzké, což v kombinaci s hmotností 209 gramů a rozměry 160,9 x 75 x 8,2 mm snižuje jistotu úchopu.

Pochválit musím i tenké rámečky okolo displeje spolu s malým průstřelem pro selfie kamerku, hlavní chloubou je však displej samotný. Jedná se o 6,67″ 12-bit OLED panel s vysokým WQHD+ rozlišením poskytujícím jemnost obrazu 526 pixelů na palec. Displej pak pochopitelně nabídne až 120Hz obnovovací frekvenci, podporuje formáty Dolby Vision spolu s HDR10+ a především dosahuje jasu až 4 000 nitů v krátkodobém maximu. V displeji je pak ukryta čtečka otisků prstů. Ta je sice optická, rozhodně však představuje to lepší, co tato technologie dokáže nabídnout. O audio zážitek se zase stará dvojice reproduktorů s podporou Dolby Atmos.

Nové Poco F6 Pro pak zaujme i podporou 120W rychlonabíjení, které by dle výrobce mělo vybité 5 000 mAh baterii doplnit energii již za 18 minut. Škoda jen, že se nedostalo na bezdrátové nabíjení. Vyzdvihnout pak musím, že výrobce přibalil adekvátní adaptér již do základního balení. A nejen to, najdete zde totiž i základní, TPU obal v šedém, matném provedení.

Výkonem loňská vlajka, pamětí slon

Jak jsem již zmínil, smartphony Poco se obvykle pyšní solidním výkonem v rámci své cenové kategorie a ani Poco F6 Pro není výjimkou. Uvnitř se nachází loňský vlajkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, tudíž se o výkon bát opravdu nemusíte. Navíc má čipset k dispozici 12 nebo 16 GB RAM a rychlé UFS 4.0 úložiště o kapacitě 512 nebo až 1024 GB. Pokud tedy lpíte na velkém úložišti ve smartphonu, zde rozhodně nebudete nespokojení. A nezklame určitě ani bezdrátová konektivita, kterou kromě 5G sítí obstarává dvoupásmová Wi-Fi 7 a pochopitelně Bluetooth 5.3 a NFC.

Primární fotoaparát pak určitě také nevypadá k zahození. Využívá 50MPx snímač o velikosti 1/1.55″ kombinovaný s objektivem o solidní světelnosti f/1.6 a ve výbavě nechybí ani optická stabilizace. Další v sestavě je pak, pro telefony Xiaomi již bohužel tradiční, 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a vše uzavírá 2MPx makro. Co se videa týče, Poco F6 Pro zvládá pořídit až 8k video při 24 fps, mnohem pravděpodobněji však využijete spíše 4k při 60 snímcích za vteřinu.

Nechybí zaváděcí akce

Poco F6 Pro přichází na náš trh v doprovodu zaváděcí akce v rámci které ušetříte 1 500 až 1 700 Kč. Díky této akci pak za základní, 12 / 512GB variantu zaplatíte sympatických 13 499 Kč s DPH a za ultimátní verzi s 16 GB RAM a 1TB úložištěm pak dáte 15 299 Kč s DPH.

Zaujalo vás nové Poco F6 Pro?