Snapdragon 8 Gen2 prý bude mít premiéru v Xiaomi 13. Dočkáme se ještě letos

Není to tak dávno, co Qualcomm ukázal svůj nový čipset Snapdragon 8+ Gen1, což je vlastně jen mírně upravená verze původního Snapdragonu 8 Gen1. Můžeme očekávat, že se v následujících měsících objeví řada mobilů s tímto vlajkovým čipem, ovšem jeden z čínských bloggerů již vyhlíží Snapdragon 8 Gen2, který by měl debutovat v Xiaomi 13.

Snapdragon 8 Gen2 dostane čip Adreno 740

Leaker Abhishek Yadav se pochlubil s informací o tom, že nadcházející čip bude debutovat ve dvou telefonech, přičemž jedním z nich má být již zmíněné Xiaomi 13. To se má představit ke konci roku.

O druhém telefonu se bohužel nezmínil, nicméně dodal, že bude čipset disponovat grafickým čipem Adreno 740 a má být vyráběn pomocí 4nm procesu firmou TSMC. Je tedy vidět, že Qualcomm nebyl s výrobou, které mu poslední měsíce obstarával v případě vlajkových čipů Samsung příliš spokojen a rozhodl se tak vrátit k tchajwanskému výrobci, který naposledy vyráběl Snapdragon 865.

Jaký čipset máte ve svém mobilu vy?

