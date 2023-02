Společnost POCO právě představila nové telefony střední třídy, které míří i do České republiky. Jedná se o nástupce populární řady POCO X4, konkrétně jde o modely POCO X5 5G a POCO X5 Pro 5G. Oba modely vycházejí z čínských verzí Redmi Note 12 a nabízí solidní poměr cena/výkon.

Základní POCO X5 5G se chlubí 6,67palcovým AMOLED DotDisplay panelem s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí. Narušuje jej průstřel s 13Mpx selfie kamerkou, na zadní straně se pak nachází 48Mpx hlavní snímač v kombinaci s 8Mpx ultraširokým snímačem a 2Mpx makro kamerou. Výkon dostal na starost čip Snapdragon 695, kterému dopomáhá 128/256GB úložiště typu UFS 2.2. Baterie má kapacitu 5000 mAh a podporuje 33W kabelové nabíjení.

POCO X5 Pro 5G nabízí oproti standardní verzi několik výhod. Displej má stejné rozlišení i frekvenci, avšak podporuje 10bitové barvy. Odlišný je i hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx a určitě stojí za zmínku také čipset Snapdragon 778G, který nabízí znatelně vyšší výkon, což ucítíte hlavně při hraní her. Díky 67W nabíjení jej dobijete o navíc o poznání rychleji.

POCO X5 se bude prodávat v barevných variantách Blue a Black ve verzi 6/128 GB za cenu 6 499 Kč. Variantu Pro bude výrobce nabízet rovněž v jedné verzi a to sice 8/256 GB za cenu 8 999 Kč. V rámci akce bude oba dva telefony možné zakoupit se slevou 500 Kč a to až do 19. února.

Co říkáte na nové telefony POCO?

Zdroj: tisková zpráva