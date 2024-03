POCO nedávno vydalo model X6 Neo a brzy uvede ultra levnou novinku

Telefon C61 už byl vícekrát spatřen v certifikačních databázích

Přestože ještě nebyl oficiálně představen, dost možná ho už znáte

POCO před pár dny vydalo nový model X6 Neo a kromě nesmírně ambiciózní řady F6, která začátkem léta vezme útokem konkurenty, využívaje svého vysokého výkonu, má v přípravě telefon C61. Ten dorazí s pořádně nízko nastavenou cenou, ale je otázka, do jaké míry vás vůbec ještě bude schopen překvapit.

POCO C61 se během posledních týdnů už vícekrát objevilo v různých certifikačních databázích, přičemž vše nasvědčuje jeho plánovanému globálnímu vydání. Je tedy dost velká šance, že se podívá také do Česka. Žádné z detailů zatím nebyly oficiálně potvrzeny, avšak co se týče například parametrů nebo designu, můžeme si udělat docela přesnou představu o tom, co máme očekávat.

POCO C61 certifikace

Z posledních zjištění totiž vyplývá, že POCO C61 bude pouze přeznačeným Redmi A3, které před nedávnem zamířilo na tuzemský trh s cenou pod hranicí 3 000 Kč. Jeho hlavním charakteristickým rysem byl gigantický fotomodul kruhového tvaru, jímž se podobalo vlajkovým lodím typu Xiaomi 14 Ultra nebo Vivo X100 Pro.

Xiaomi Redmi A3

Když se pak zaměříme na specifikace: Redmi A3 debutovalo s procesorem MediaTek Helio G36, který je bohužel vyráběn ne příliš efektivní 12nm technologií, a 5 000mAh baterií s podporou pouhého 10W výkonu dobíjení. Daleko pozitivnější ale byla například 90Hz obnovovací frekvence displeje, jenž úhlopříčně měří 6,71 palce a má rozlišení 1650×720 pixelů, nebo přítomnost aktuálního operačního systému Android 14. Garantovány navíc byly dva velké systémové updaty a 3 roky bezpečnostních aktualizací.

Kolik přesně bude POCO C61 stát, a zda se skutečně podívá také do Česka, zatím není jasné. Na informace o ceně a dostupnosti si zřejmě budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

Zdroje: MySmartPrice, Notebookcheck