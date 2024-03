Xiaomi chystá nabušenou budget vlajku se super výkonem i displejem

POCO F6 Pro má být dle dostupných informací přeznačené Redmi K70

Počítá se se Snapdragonem 8 Gen2 i 1440p OLED displejem

Loni v květnu představilo Xiaomi jeden z historicky nejlepších POCO telefonů, budeme-li se bavit o poměru mezi cenou a výkonem. POCO F5 Pro láká uživatele na starší, ale stále vlajkový čip Snapdragon 8+ Gen1, poměrně slušné fotoaparáty a ve své kategorii velmi nadprůměrný displej. Není proto divu, že bude chtít čínská firma na tento úspěch navázat a v dohledné době představí POCO F6 Pro.

Chystaný telefon byl již certifikován na NBTC v Thajsku a nese modelové označení 23113RKC6G, což je poměrně zajímavé. Proč? Již představené Redmi K70 je totiž označováno velmi podobně (23113RKC6C), což by mohlo znamenat, že si budou oba telefony velmi blízké. Nebylo by to ostatně nic nečekaného, Xiaomi pravidelně řadu Redmi K, která je exkluzivní pro čínský trh, trochu vylepší a následně ji prodává v Evropě právě pod značkou POCO.

Pokud by se tato informace potvrdila, bude POCO F6 Pro opět velmi dobrým telefonem, který pořádně zatopí konkurenci v cenové relaci okolo 12 – 15 tisíc korun. Můžeme opět počítat se špičkovým 6,67palcovým OLED panelem s rozlišením 1440p, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 4000 nitů, ale také velmi výkonným Snapdragonem 8 Gen2 nebo 5000mAh baterií s podporou 120W nabíjení. Certifikace značí, že od představení nejsme příliš daleko, mohlo by k němu teoreticky dojít už příští měsíc.

Jak se těšíte na POCO F6 Pro?

Zdroj: GSMArena