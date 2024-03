Xiaomi Redmi A3 je nejlevnější telefon od Xiaomi

Už máme potvrzenou jeho dostupnost na zdejším trhu

V některých e-shopech jej dokonce pořídíte již nyní

V polovině minulého měsíce Xiaomi uvedlo ultra levný smartphone Redmi A3, a to na pouze indickém trhu. Krátce nato jsme nicméně informovali o jeho chystaném rozšíření do Evropy, což se nyní začíná postupně dít. Nejenže dostupnost na pultech zdejších obchodů potvrdilo samo české Xiaomi, a to spuštěním produktové stránky, ale telefon se už dokonce prodává v některých e-shopech.

Například CZC nabízí Xiaomi Redmi A3 v základní variantě 3/64GB s cenou 2 291 Kč, o něco lepší konfigurace 4/128GB pak vychází na 2 650 Kč. Obě verze přichází v modré, zelené a černé barvě. Mall.cz pak telefon prodává za 2 290 Kč a 3 690 Kč. Prodejce Comfor mobil zalistoval s cenou 2 299 Kč a 2 649 Kč.

Redmi A3 už na první pohled zaujme svým designem – použitím kruhového fotomodulu na zádech se nápadně podobá moderním vlajkovým lodím, jako jsou například Xiaomi 14 Ultra nebo Vivo X100 Pro. Přední stranu pak pokrývá velký 6,71palcový displej s 90Hz obnovovací frekvencí, rozlišením 1650×720 pixelů a 500nitovým jasem.

Pod kapotou telefonu se nachází poměrně zastaralý procesor MediaTek Helio G36 (vyráběný je 12nm procesem), jenž je doprovázen LPDDR4X operační pamětí a eMMC 5.1 úložištěm. V útrobách se nachází i 5 000mAh baterie, kterou lze nabíjet 10W výkonem. Rozlišení hlavního fotoaparátu činí 8 Mpx a k dispozici je ještě přídavný objektiv QVGA s aktivním polem pixelů 248×328, selfie kamera je pak 5Mpx.

Redmi A3 se dodává s operačním systémem Android 14 a jsou mu přislíbeny dvě velké systémové aktualizace a 3 roky bezpečnostních updatů. Nechybí mu ani 3,5mm jack, který už mnoho dnešních smartphonů nemá. V balení telefonu nalezneme i adaptér, jenž se také postupně vytrácí.

Jak Xiaomi Redmi A3 působí na vás?

Zdroje: Xiaomi, Vlastní