Vyplatí se koupit Google Pixel 5, nebo stačí Pixel 4a? Vyzkoušeli jsme

Pokud pravidelně sledujete náš magazín tak jistě víte, že si v poslední době hrajeme s novými Pixely. V redakci máme jak Pixel 4a, tak i Pixel 5. Na oba dva modely jsme vydali také recenze, které vám mohou dostatečně napovědět, jaký model pro vás bude ideální. Pokud se však ani tak nemůžete rozhodnout, možná vám pomůže právě tento článek. S každým z telefonů jsme žili každý den přibližně 14 dní a tak dokážeme posoudit, který se vyplatí komu koupit. Stačí tedy Pixel 4a nebo se vyplatí Pixel 5?

Pixel 4a nebo Pixel 5?

Pojďme začít pěkně od začátku. Balení telefonů je totožné, to nechme být. Jakmile však jeden z telefonů uchopíte do ruky, rozdíl pocítíte. Google Pixel 4a trochu působí kompaktněji a to i přesto, že to na papíře nemusí být tolik znát. Google Pixel 4a je o 8 gramů lehčí, což je prakticky nerozeznatelné, ale je i menší. Má o 0,2″ menší displej a je nepatrně užší. Rozdíly zde nejsou tak znatelné, takže by to nemělo hrát při výběru úplně velkou roli. Jde i o to, že pocit z Pixelu 4a je odlišný. Jelikož je tvořen z polykarbonátu, měli jsme strach, že se nám každou chvíli poškrábe. Díky hliníku, který je použit u Pixelu 5 jsme měli pocit, že je telefon odolnější a jestliže chcete telefon používat bez pouzdra a zároveň jeje chcete udržet v dobré kondici, bude Pixel 5 vhodnější volbou.

Rozdíly v displeji

Pokračujeme displejem. Ten je u obou modelů typu OLED, avšak rozdíly zde najdeme. Ten hlavní je bezesporu obnovovací frekvence. Zatímco Pixel 4a zvládá maximálně 60 Hz, vlajková loď Pixel 5 disponuje 90 Hz frekvencí, což je znatelné na běžném používání. Jestliže jste žádný telefon s vyšší obnovovací frekvencí v ruce nikdy neměli, nebudete mít s odlehčenou variantu nejmenší problém. Pixel 5 ale působí plynuleji a to paradoxně ne kvůli výkonu, ale právě kvůli displeji.

Konec SMSek se blíží. Český Vodafone už nasazuje nový formát RCS čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Na druhou stranu je displej Pixelu 4a o něco jemnější, jelikož mají oba dva rozlišení 2340 x 1080 pixelů a jak již bylo zmíněno, displej Pixelu 4a je o 0,2″ menší. Rámečky okolo něj jsou však trochu tlustší. Opět se jedná o věc, které byste si na první pohled nevšimli, ale při bližším zkoumání nebo při srovnávání obou telefonů v ruce je to znát. Pixel 4a má navíc větší bradu.

Ve výkonu je menší rozdíl, než byste čekali

Ještě předtím, než odůvodníme tento podnadpis se pojďme podívat na specifikace obou čipsetů. V Pixelu 5 tiká Snapdragon 765G s 8 GB RAM, který je vyráběn skrz 7nm proces a disponuje celkem osmi jádry s tím, že o grafický výkon se stará Adreno 620. Pixel 4a pak disponuje čipsetem Snapdragon 730 s 6 GB RAM, který má stejný počet jader, ovšem výkon na jedno jádro je nižší, je vyráběn starším 8nm procesem a grafickou stránku zde zastává Adreno 618.

Pixel 5

Snapdragon 765G

8 GB RAM

128 GB úložiště

Pixel 4a

Snapdragon 730

6 GB RAM

128 GB úložiště

Právě proto nás překvapilo, že i přesto, že by měl mít Snapdragon 765G jasně navrch tomu v případě těchto modelů tak není. V poměrně renomovaném benchmarku GeekBench získal Pixel 4a skóre na jedno jádro 531 bodů, zatímco Pixel 5 599 bodů. Rozdíl to sice je, ale rozhodně ne tak velký, jako by si kdokoliv mohl myslet. V multijádrovém testu to pak dopadlo ještě vyrovnaněji. Pixel 5 si vysloužil 1625 bodů, zatímco Pixel 4a 1536 bodů. Standardně přitom Snapdragon 765G dosahuje klidně výsledků i přes 2000 bodů. Je tedy jasné, že se Google rozhodl čipset poměrně dosti přiškrtit, aby pomohl baterii. Co se týče plynulosti samotných telefonů, s benchmarky víceméně souhlasíme. Pixel 4a je extrémně plynulým telefonem a stejně je to i u Pixelu 5, ovšem žádný viditelný rozdíl při běžném užívání nepoznáte. V čem byste jej poznat mohli jsou některé hry, ale i zde podávají oba dva telefony přibližně stejné výkony.

A co baterie?

Jestliže je pro vás výdrž baterie na prvním místě, můžete na Pixel 4a rovnou zapomenout. Tedy, ne že by byla výdrž vyložené špatná, je ale velice průměrná. Telefon sice bez problémů vydrží jeden den normálního používání, pokud ale často hrajete hry nebo sledujete během dne videa, budete muset k večeru vyhledávat nabíječku. U Pixelu 5 toto nehrozí. Díky tomu, že se Google rozhodl k udušení jinak poměrně výkonného procesoru podává baterie skvělé výkony. Jeden den náročného používání zvládne s prstem v nose a pokud se budete alespoň trochu snažit, máte šanci dostat se i ke dvěma dnům.

Fotoaparát

Co je u obou modelů stejné? Tak třeba hlavní fotoaparát, který má rozlišení 12,2 megapixelů a světelnost f/1,7. Vzhledem k tomu, že ani jeden z modelů nemá Neural Core trvá i zpracování fotek přibližně stejnou dobu. Pixel 5 má navíc ultraširokoúhlý snímač s rozlišením 16 megapixelů a světelností f/2,2. Zde vyhrává osobní preference. Vzhledem k tomu, že osobně nejčastěji využíváme hlavní fotoaparát by nám tento snímač nechyběl.

Co je stejné?

Ostatní věci, které jsme zde nezmínili jsou totožné. Jedná se zejména o čtečku otisků prstů, která nám paradoxně možná trochu více vyhovuje u levnějšího modelu, protože je díky plastu lépe nahmatatelná, ale to je pouze drobnost. Dále samozřejmě systém, kterým je čistý Android 11 a v neposlední řadě také rychlost nabíjení, která činí u obou modelů 18 W.

Zvolili byste Pixel 4a nebo Pixel 5?