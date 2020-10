Realme vystoupilo z průměru a uvedlo pořádná bezdrátová TWS sluchátka

Čínská firma Realme představila 7. října během své online konference řadu nových produktů. Jsou mezi nimi i dvoje nová sluchátka Realme Buds Air Pro a Buds Wireless Pro, jejichž parametry jsme měli možnost díky úniku posoudit už pár dní před akcí. Teď je máme každopádně potvrzeny a známe už i ceny. Pojďme se tedy na tyto nové kousky podívat…

Parametry Realme Buds Air Pro a Buds Wireless Pro

Buds Air Pro

Nejzajímavějším aspektem těchto sluchátek je rozhodně aktivní potlačení hluku (ANC). Jedná se o první TWS (opravdu bezdrátová) sluchátka Realme, která tuto funkci mají. To produkt i ambice firmy posouvají o level výš, v což jsme doufali při recenzi předchozích Buds Air Neo. Zatím samozřejmě nemůžeme posoudit zvukovou kvalitu, ale “papírově” půjde o slušně vybavený model. O zmíněné ANC se stará dvojice mikrofonů, jeden uvnitř a druhý vně ucha. Generované potlačení by mělo zvládat ruch až do hladiny 35 dB.

Ne vždy je ale utlumení žádoucí. Ve sluchátkách je proto současně s ANC také neméně užitečná funkce pro zesílení okolního zvuku. Bude to znít překvapivě, ale Realme Buds Air Pro tímto překonávají Samsung Galaxy Buds Live, ve kterých tato možnost chybí. A to i přesto, že starší Buds+ jí disponují. Další specifikace uvádíme v přehledném seznamu.