Velké vydání HarmonyOS 2.0 se prý bude týkat asi padesáti zařízení

Ještě během dubna první veřejné beta testování a zanedlouho už ostrý vstup na trh. Řeč je o systému HarmonyOS 2.0 z dílny společnosti Huawei, který má po téměř dvouleté bezpečnostně-obchodní strkanici mezi USA a čínskou firmou mimo jiné nahradit Android v telefonech této značky. Toto prostředí již v Číně funguje například v televizích či hodinkách, ale čeká se na další velký krok. Tedy na vydání právě do mobilů. Včetně produktů z dalších segmentů chytré elektroniky se má prý ostré vydání HarmonyOS 2.0 týkat asi padesáti různých modelů.

Informace se objevila na sociální síti Weibo a v podstatě koresponduje s dřívějšími vyjádřeními představitelů čínské firmy. Přesný seznam zatím neexistuje, ale minimálně v oblasti telefonů se dají konkrétny modely celkem dobře odhadovat. Na aktualizace se má už podle oficiálních informací těšit ohebný Huawei Mate X2 a mobily z řad Mate 40 a P40. Co dál?

U zařízení, která ještě nebyla oficiálně uvedena, se pak počítá s tím, že na trh přijdou rovnou s HarmonyOS. Tedy minimálně v Číně. Z nejsledovanějších přístrojů půjde o telefon Huawei P50, tablet MatePad Pro a hodinky Watch3. V celkovém součtu by prý ostré vydání HarmonyOS 2.0 mělo dorazit snad až do 300 milionů zařízení po celém světě. A to ještě během letoška. Vloni v listopadu už se přitom začaly tvořit seznamy mobilů a tabletů značek Huawei a Honor (před jejich “rozchodem”), které by měly tento nový systém získat.

Zdroj: hcentral