bude letošní rok ve znamení chytrých sledovačů? Uvidíme, ovšem vše tomu začíná nasvědčovat. Poté co Samsung představil svůj SmartTag a SmartTag+ a Apple nedávno svůj AirTag to vypadá na příchod dalšího sledovače. Lokátor Oppo Smart Tag je totiž prý za dveřmi.

Lokátor Oppo Smart Tag disponuje USB-C nabíjením

Všiml si toho web Digital Chat Station a díky němu máme hned dvě detailní fotografie tohoto zařízení. Na první pohled si nelze nevšimnout netradičního tvaru, který je ve stylu puku. Je navíc vybaven USB-C portem, což je za nás lepší řešení než vestavěná baterie CR2032, ovšem rozhodující bude výdrž.

Lokátor bude stejně jako ostatní využívat technologii UWB (Ultra Wide Band), která kromě jiného nabízí mnohem přesnější sledování polohy ve srovnání s technologií Bluetooth. Bohužel jsme se nedozvěděli nic o cenách ani žádné další specifikace. Budeme si tedy muset počkat na to, až Oppo své příslušenství představí oficiálně. Na fotografiích to ale vypadá, že je hotový a tak by to nemuselo trvat příliš dlouho.

Přemýšlíte o koupi některého lokátoru?