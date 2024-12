Google přichází s ochranou proti stalkingu. Jak se lépe chránit?

Lokátory jsou výhodné k dohledání vlastních poztrácených věcí

Dají se ale také snadno zneužít ke sledování osob

Google zavádí nová opatření proti sledování

O sledovacích lokátorech a možnostech jejich zneužití se často diskutuje. Je totiž až příliš snadné vložit takzvaný tracker někomu do batohu nebo do kapsy a pak ze svého mobilu sledovat jeho aktuální polohu. Google si tato rizika uvědomuje, a tak už v minulosti zavedl pro zařízení s Androidem různé funkce zabraňující sledování. Jenže to pořád nestačí.

Nyní proto Google představil nová opatření, která se brzy objeví v mobilech s Androidem. Jedním z nich je to s názvem „Temporarily Pausing Location“. Pokud váš mobil poblíž detekuje sledovací zařízení, můžete s její pomocí znemožnit sledování své polohy po následujících 24 hodin.

Abyste nepřátelský lokátor snadněji našli, poslouží vám k tomu funkce pojmenovaná „Find Nearby“. Pomůže vám ho najít, a to ať už disponuje Bluetooth nebo modernějším UWB. Následně je nutné deaktivovat lokátor vyndáním baterie.

Novinky se do zařízení s Androidem dostanou při některé z příštích aktualizací a budou určeny pro operační systém Android 6 a novější.

Využíváte někdy lokátory?

Zdroj: Freepik, Google