iPhone 15 a iPhone 15 Pro měly na dnešní Apple konferenci hlavní slovo

Novinek je hromada, od USB-C přes periskopický objektiv až po titanový rám

V tomto článku se mrkneme na všechny podrobnosti včetně českých cen, které jsou příjemným překvapením

Když Apple pozve svět k odhalení nových iPhonů, je to vždy událost, která vyvolá spousty reakcí nejen u jablíčkářů, ale obecně u všech fanoušků mobilních telefonů. Na dnešní tiskové konferenci Wonderlust Apple oficiálně ukázal dvojici nových mobilů – iPhone 15 a iPhone 15 Pro. Na spekulovaný iPhone 15 Ultra se nakonec nedostalo, namísto něj Apple vsadil na tradiční označení Pro Max. V tomto článku se zaměříme na specifikace, design, výdrž i výkon i ceny nových jablíček.

Specifikace iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro a 15 Pro Max

Specifikace iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Materiály Boční rám z hliníku, skleněná záda Boční rám z hliníku, skleněná záda Titanový boční rám, skleněná záda Titanový boční rám, skleněná záda Čipset Apple A16 Bionic (4nm) Apple A16 Bionic (4nm) Apple A17 Pro (3nm) Apple A17 Pro (3nm) RAM 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB Displej 6,1 Retina OLED, 60 Hz, jas až 2000 nitů 6,7 Retina OLED, 60 Hz, jas až 2000 nitů 6,1 LTPO Retina OLED, 120 Hz, jas až 2000 nitů 6,7 LTPO Retina OLED, 120 Hz, jas až 2000 nitů Hlavní fotoaparát 48Mpx, f/1,6 48Mpx, f/1,6 48Mpx f/1,8 Sony IMX803 1/1,3″ 48Mpx f/1,8 Sony IMX803 1/1,3″ Ultraširoký fotoaparát 12Mpx, f/2.4 12Mpx, f/2.4 12Mpx, f/2.2 12Mpx, f/2.2 Teleobjektiv – – 12Mpx,f/2.8 3x optický zoom 12Mpx, f/2.8 5x optický zoom Baterie 3877mAh 4912mAh 3650mAh 4852mAh Konektor USB-C (2.0) USB-C (2.0) USB-C (3.0) USB-C (3.0) Technologie UWB Ano Ano Ano Ano Cena v ČR od 23 990 Kč od 26 990 Kč od 29 990 Kč od 35 990 Kč

iPhone 15 a iPhone 15 Plus

Můžeme začít klasickým modelem. Ten je rozdělen do dvou velikostí – iPhone 15 a iPhone 15 Plus, stejně jako minulý rok. Co se designu týče, zde se žádná revoluce nekoná a klidně byste si je (alespoň zezadu) spletli s některými staršími iPhony. Boční rám je tvořen z hliníku, zadní strana je tradičně skleněná.

Oba telefony nabízejí loňský čipset Apple A16 Bionic, který tiká v iPhonu 14 Pro (Max), Apple tedy pokračuje v trendu, kdy si to nejlepší schovává pro dražší modely. Na druhou stranu se stále jedná o extrémně výkonný čip, který si poradí s čímkoliv. Ačkoliv to Apple oficiálně nepotvrdil, v obou verzích je s nejvyšší pravděpodobností k dispozici 6 GB RAM.

V obou telefonech můžeme také počítat s kvalitními OLED panely od Samsungu s Retina rozlišením, otazník však visí nad obnovovací frekvencí. Vzhledem k faktu, že jablečná firma nehovořila o technologii Pro Motion je takřka jisté, že se budou muset kupující “nePro” modelů spokojit s 60Hz obnovovací frekvencí, což je u telefonu, jehož cena začíná hluboko nad 20 tisíci minimálně na zamyšlení. Stejně jako absence Always-On. Novinkou je však Dynamic Island známý z loňských prémiových telefonů, starý výřez se tedy nenachází v ani jednom z letošních modelů.

Vylepšení jsme se dočkali v oblasti fotoaparátů. Řada iPhone 15 (tedy standardní a Plus verze) disponuje novým 48Mpx hlavním snímačem se světelností f/1,6 a 12Mpx ultraširokým senzorem se světelností f/2,4. Hlavní senzor mimochodem není stejný, jako ten u iPhone 14 Pro, je o něco menší. Snímač IMX803 se shodným rozlišením se nachází v řadě iPhone 15 Pro. Ultraširoký senzor je totožný a na teleobjektiv můžeme tradičně u základních modelů zapomenout, alespoň se dostalo na 2x výřez z hlavního fotoaparátu, který můžete kromě focení použít i pro natáčení videa ve 4K.

Dostalo se také na vylepšení portrétů, s nimiž si lze zahrát i po jejich vyfocení. O selfies a videohovory se postará přední 12Mpx kamera. Ani letos se jablečné telefony nenaučily natáčet video v 8K, což ale většině uživatelů vadit nebude a dá se očekávat, že budou novinky opět na špičce, co se kvality videa týče. Základní model se navíc naučil točit portrétní video ve 4K.

Hodí se zmínit, že všechny nové jablečné telefony disponují vůbec poprvé v historii USB-C portem a také technologií UWB, která bude sloužit například pro vyhledání vašich přátel, nalezení jiných zařízení nebo navigaci. Co se týče konektivity, iPhone 15 si bude muset vystačit s Wi-Fi 6, vylepšená Wi-Fi 6E míří pouze do iPhonu 15 Pro a 15 Pro Max. Hodí se také zmínit služby Find My via Satellite a nouzové SOS, které mají dle Applu zamířit do dalších zemí. První dva roky budou mít uživatelé iPhonu 15 navíc zdarma.

Apple klasicky neuvádí kapacitu baterie v mAh, avšak dle posledních informací v iPhonu 15 obstarává výdrž 3877mAh akumulátor, v případě Plus verze je to dokonce 4912mAh baterie, což je u jablečných mobilů historicky vůbec nejvyšší hodnota. Už teď jsem zvědav na to, jak si povede oproti Android konkurenci.

Introducing iPhone 15 | WOW | Apple

iPhone 15 je dostupný v černé, zelené, modré, žluté a růžové. Začíná na 23 990 Kč, zatímco Plus verze na 26 990 Kč. Minulý rok přitom začínal iPhone 14 na 26 990 Kč a iPhone 14 Plus byl k dostání za 29 990 Kč. Jde tedy o poměrně značné (a nečekané!) snížení cen.

Klíčové novinky řady iPhone 15:

Přechod z konektoru Lightning na USB-C (2.0)

Dynamic Island se rozšířil i na standardní iPhony 15

Čipset Apple A16 Bionic nahradil Apple A15 Bionic

Delší výdrž baterie

Nový 48Mpx hlavní fotoaparát

Nový pletený kabel o délce 1,5 metru v balení

Druhá generace UWB čipu

iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max

Jak jsem již napsal v úvodu článku, ty nejlepší esa si Apple schoval pro telefony iPhone 15 a iPhone 15 Pro. Začít můžeme u vůbec prvního 3nm čipsetu Apple A17 Pro obsahující celkem 19 miliard tranzistorů, který je nejpokročilejším mobilním čipem ze všech (dokonce by si měl vyšlápnout i na desktopové čipy), což potvrzují první benchmarky. Například v Geekbench získala novinka přes 7 500 bodů ve vícejádrovém testu.

Díky novému procesu se zlepšil nejen výkon, ale také energetická efektivita, novinky tedy opět nabídnou lepší výdrž baterie než o rok starší předchůdci. Novinkou je také GPU s podporou hardwarově akcelerovaného Ray-tracingu. CPU je dle Applu rychlejší o 10 %, GPU pak až o 20 %.

Na konferenci se ukázala také řada konzolových titulů jako Resident Evil Village nebo Assassin’s Creed: Mirage, které bude k dostání i na iPhonu. Sekunduje mu dle všeho 8 GB RAM a to ve všech paměťových verzích.

Výdrž obstarává 3650, respektive 4852mAh baterie s podporou 20W nabíjení (0-50 % za 30 minut). Ani v jednom balení nových iPhonů se tradičně nenachází nabíjecí adaptér, novinkou je však pletený 1,5m USB-C kabel, který nahradil gumový Lightning kabel. Znát ho můžeme například z nových MacBooků, případně iMaců.

Chloubou nových jablečných Pro telefonů je samozřejmě displej. Oba nabídnou LTPO OLED panely s maximální svítivostí 2000 nitů, samozřejmostí je rovněž podpora až 120Hz obnovovací frekvence. Všimnout si lze také extra tenkých rámečků (1,5 mm), díky nimž budou nové jablečné modely vypadat jistě ještě lépe. Chrání je pak ochranné sklo Ceramic Shield, stejně jako loni.

Další velká novinka je titanový boční rám (slitina Grade 5), který zlepšuje odolnost telefonu, ale také snižuje jeho celkovou hmotnost. Na něm se vůbec poprvé v historii nenachází ikonický přepínač hlasitosti, nahradilo ho akční tlačítko s haptickou odezvou, které můžeme znát třeba z Apple Watch Ultra. Na něj si lze nastavit zkratky k různým aplikacím. Telefony jsou nyní také lépe opravitelné. Apple tvrdí, že například zadní sklo lze nyní snadno vyměnit, což se o předchozích generacích rozhodně říct nedalo.

Co se fotoaparátů týče, u obou modelů můžeme počítat s hlavním 48Mpx snímačem Sony IMX803. Jde o shodný senzor jako loni, díky vylepšenému postprocesingu se dá ale očekávat, že nabídne lepší výsledky. Apple hovořil například o dvojnásobném zlepšení ve zhoršených světelných podmínkách. Výsledné fotografie mají nově rozlišení 24 Mpx, nikoliv 12,2 Mpx, využívá se zde tedy technologie slučování pixelů 2 v 1, nikoliv 4 v 1. Nechybí samozřejmě ultraširoký senzor s rozlišením 12 Mpx a 12Mpx selfie kamera.

A teleobjektivy? Stejně jako například u řady iPhone 12 Pro se letos Apple rozhodl rozdělit schopnosti fotoaparátů modelů Pro a Pro Max. Zatímco iPhone 15 Pro disponuje 12Mpx teleobjektivem se 3x optickým zoomem, iPhone 15 Pro Max se pyšní až 5x optickým zoomem. Nechybí LiDAR skener, který poslouží nejen pro portréty, ale také pro skenování objektů. Pro varianty nyní umí rovněž natáčet ProRes Video ve 4K rozlišení při 60 fps a také tzv. spatial videa, které si poté můžete přehrát v headsetu Apple Vision Pro.

Introducing iPhone 15 Pro | Apple

Na všech telefonech poběží už po vybalení z krabičky nový systém iOS 17. iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max jsou k dostání ve vesmírně černé, stříbrné, modré a šedé. Stejně jako klasické modely jsou i Pro varianty levnější než loni. Začínají na 29 990 Kč (loňské Pro vycházelo při uvedení na 33 490 Kč), Pro Max se dá pořídit ve 256GB a vyšší variantě od 35 990 Kč. Předchozí model stál o tisícovku více a nabízel poloviční úložiště. Většina dnes představených produktů bude dostupná od 22. září.

Milovníky kožených krytů možná zklame fakt, že je Apple letos z ekologických důvodů vynechal. Nahradily je speciální pouzdra FineWoven, jejichž materiál si navrhl samotný Apple. Mimo pouzder na iPhony jej jablečný výrobce využil také u řemínků pro Apple Watch.

Klíčové novinky řady iPhone 15 Pro:

Přechod z konektoru Lightning na USB-C (3.0)

První 3nm čipset Apple A17 Pro

Tenké rámečky okolo displeje (1,5 mm)

Titanový rám nahradil nerezovou ocel

Periskopický objektiv se 3x, respektive 5x zoomem

Nové akční tlačítko nahradilo ikonický přepínač hlasitosti

Delší výdrž baterie

Nový 48Mpx hlavní fotoaparát

Nový pletený kabel o délce 1,5 metru v balení

Druhá generace UWB čipu

iPhone 15 a iPhone 15 Pro oficiální české ceny:

Model 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 15 23 990 Kč 26 990 Kč 32 990 Kč – iPhone 15 Plus 26 990 Kč 29 990 Kč 35 990 Kč – iPhone 15 Pro 29 990 Kč 32 990 Kč 38 990 Kč 44 990 Kč iPhone 15 Pro Max – 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč

Kromě nové řady iPhone 15 představil Apple také Apple Watch 9. generace, Apple Watch Ultra 2. generace a AirPods Pro s USB-C konektorem.

Podrobnosti včetně oficiálních českých cen postupně doplňujeme/upřesňujeme..

Apple Event – September 12

Zdroj: Apple.com, Apple Keynote, Macrumors