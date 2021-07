Je to jen pár dní od doby, co společnost Oppo oficiálně vstoupila na český trh. Nejvybavenějším modelem u nás je momentálně Oppo Reno5 5G, který spadá do vyšší střední třídy. V některých částech světa je známý také pod názvem Oppo Find X3 Lite. V redakci už tento telefon nějakou dobu testujeme a nyní se na něj blíže podíváme v recenzi. Prvotina to rozhodně nebude mít zrovna jednoduché, vzhledem k velké konkurenci, která se v cenové kategorii 10 tisíc pohybuje. Oppo Reno5 5G navíc může uškodit i to, jak je v mnoha věcech podobný telefonům sesterských společností Realme, OnePlus nebo Vivo.

Recenze telefonu Oppo Reno5 5G

Obsah balení Oppo Reno5 5G

Telefon dorazí v tyrkysovo černé krabičce, která obsahuje USB-A/USB-C kabel, plastové pouzdro, které dobře poslouží jako základní ochrana. a také jednoduchá sluchátka v designu Earpodů od Applu. Rozhodně nás potěšilo to, že v balení se nachází rovnou 65W nabíječka, takže rovnou můžete telefon nabíjet maximální rychlostí a nemusíte dokupovat dodatečné adaptéry, jako to můžeme vidět u některých jiných výrobců. V neposlední řadě nechybí manuály a pin pro vytažení slotu se SIM kartami. Plusem je také to, že rovnou z výroby je na displeji nalepena ochranná fólie.

Design a zpracování telefonu Oppo Reno5 5G

Po designové stránce Oppo Reno 5G příliš nepřekvapí, jedná se o typický design, který můžeme vídat i u řady jiných telefonů. Podobně jako u nedávno recenzovaného telefonu OnePlus Nord CE 5G, i zde je zadní strana potažena matnou povrchovou úpravou, která je dobře odolná proti otiskům či nečistotám. Na testování jsme měli k dispozici model s barvou Astral Blue. Na českém trhu se objeví ještě černá varianta.