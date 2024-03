Fotky Google jsou oblíbené zvláště díky možnosti jednoduchého zálohování

Aplikace ale neumí některé úpravy a je špatně integrovaná s ostatními aplikacemi

OnePlus a Xiaomi se snaží o změnu a integrují Fotky Google do svých galerií

Je prakticky jisté, že svůj mobil používáte mimo jiné k fotografování. A že nechcete o své fotky přijít, proto je zálohujete. Je mnoho možností, kam a jak zálohovat nejen fotografie a jednou z nejpopulárnějších jsou Fotky Google. Je to zejména proto, že jsou často předinstalované a Google nabízí 15 GB prostoru zdarma. To sice není mnoho, ale pro základní zálohu to stačí, navíc lze snadno zakoupit další prostor.

Problém je, že Fotky Google neumí některé operace s obrázky, které nabízí jiné aplikace typu galerie, často i vestavěné. Jenže pokud máte zálohované fotky z jiného zařízení na Google, systémová aplikace se k nim jen tak nedostane. To uživatele nutí přepínat mezi dvěma aplikacemi. To se ale nyní mění minimálně u OnePlus a Xiaomi, kde Fotky Google nabízejí nově integraci.

OxygenOS a ColorOS získávají integraci Fotek Google

S vydáním OxygenOS 14/ColorOS 14 založeného na Androidu 14 má nyní aplikace galerie na zařízeních OnePlus, OPPO a Realme (jednoduše nazvaná „Fotky“) plnou integraci s Fotkami Google. Pokud otevřete aplikaci OOS/COS Photos a poté přejdete do nastavení, zobrazí se stránka Zálohování do „Fotek Google“, kde je umístěn přepínač Záloha. Klepnutím na toto se dostanete do aplikace Fotky Google, která se vás zeptá, zda chcete aplikaci OOS/COS Photos udělit přístup k Fotkám Google. To umožňuje nejen zálohování vašich fotografií a videí do Fotek Google, což je něco, co již můžete udělat, pokud otevřete hlavní aplikaci Fotky Google, ale také umožňuje zobrazit celou knihovnu Fotek Google v aplikaci Fotky OOS/COS.

Fotografie a videa zálohovaná do Fotek Google si můžete bez problémů prohlížet z aplikace OOS/COS Photos. Jakákoli fotografie hostovaná ve Fotkách Google, kterou otevřete v aplikaci OOS/COS Photos, se automaticky uloží lokálně do složky s názvem „Obnoveno“, zatímco jakékoli video, které otevřete, se streamuje do zařízení, ale lze jej lokálně uložit klepnutím na tlačítko stahování na panelu nástrojů. Veškeré úpravy, které provedete, se také bezproblémově synchronizují zpět do Fotek Google, takže se nemusíte starat o kontrolu jakýchkoli „nesynchronizovaných“ položek ve Fotkách Google po úpravě fotografie v aplikaci OOS/COS Photos. Alba se bohužel mezi těmito dvěma nesynchronizují, takže žádná alba, která vytvoříte ve fotoaplikaci OOS/COS Photos, se nezobrazí v aplikaci Fotky Google a naopak.

Aplikace Galerie od Xiaomi získává plnou obousměrnou synchronizaci

Mimochodem, tato integrace s Fotkami Google funguje úplně stejně i v aplikaci galerie na zařízeních Xiaomi. Aplikace Xiaomi Gallery podporuje zálohování fotografií a videí do Fotek Google od konce roku 2022, kdy se společnost rozhodla vypnout vlastní cloudovou službu zálohování fotografií. Aplikace však v té době nepodporovala plnou, obousměrnou synchronizaci s Fotkami Google.

Rychle vpřed ke globálnímu uvedení Xiaomi 14 Ultra na MWC minulý měsíc a Xiaomi oznámilo, že zavede aktualizaci aplikace Galerie, která přidává plnou integraci s Fotkami Google. Tato aktualizace se začala zavádět tento měsíc a přináší aplikaci Galerie na verzi 3.6.2.10-global. Na svém Xiaomi 13T Pro jsem mohl vstoupit do nastavení aplikace Galerie a povolit integraci Fotek Google klepnutím na banner zobrazený níže. Poté se celá moje knihovna Fotek Google objevila v aplikaci Galerie.

Podle stránky podpory v současné době pouze zařízení Xiaomi, OPPO, OnePlus a Realme nabízejí galerijní aplikace, které mají přístup k Fotkám Google. Stránka podpory také zmiňuje spoustu dalších upozornění týkajících se této funkce, například jak se úpravy provedené na webu Fotek Google nemusí synchronizovat s původním zařízením nebo jak se mohou duplikáty objevit v aplikaci galerie akcií, pokud v zařízení existuje více kopií. Vzhledem k těmto upozorněním dává smysl, že vám Google umožňuje tuto integraci kdykoli vypnout. Chcete-li tak učinit, stačí přejít do nastavení ve Fotkách Google, klepnout na Aplikace a zařízení a poté klepnutím na přístup k Fotkám Google ve spodní části otevřít stránku, kde můžete přístup zrušit.

Preferujete Fotky Google nebo jinou galerii?

Zdroj: Android Police