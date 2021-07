OnePlus Nord CE 5G recenze: nádherný mobil se skvělou výdrží

Společnost OnePlus díky (nejen) skvělému marketingu uspěla s modelem Nord, který patřil mezi jedny z nejprodávanějších telefonů ve své kategorii. Na tento úspěch chce firma navázat s modelem OnePlus Nord CE 5G, přičemž písmenka CE znamenají Core Edition. V podstatě jde tedy o ořezanější Nord, který se snaží nalákat na ještě nižší cenu. V aktuální době mu však nenahrává fakt, že spousta e-shopů původní Nord zlevnila a tak pokud budete mít štěstí, můžete jej pořídit za skoro stejné peníze jako dnes recenzovaný model.

Nám do redakce přistála speciální edice, která kromě samotného telefonu obsahuje také několik originálních pouzder, která jsou za nás velmi povedená. Pokud se podíváme přímo do krabičky, nalezneme zde kromě samotného telefonu OnePlus Nord CE 5G také silikonové pouzdro, typicky červený USB-A/USB-C nabíjecí kabel a také 30 W adaptér. Samozřejmě můžeme počítat také s různými brožurkami.

Kvalita zpracování a vzhled OnePlus Nord CE 5G

OnePlus Nord CE 5G byste od původního Nordu rozeznávali velice těžko. Telefon je skoro stejně velký a barva Blue Void vypadá také na první pohled stejně, až na to že zde společnost zvolila matnou povrchovou úpravu. Ta za nás vypadá o něco lépe a navíc je praktičtější, protože si telefon hned nezamastíte. Kámen úrazu mohou pro někoho být použité materiály. Osobně nám plastové telefony nevadí, ovšem původní Nord byl ze skutečného skla.

rozměry 159.2 x 73.5 x 7.9 mm

váha 170 gramů

plastové tělo

3,5mm jack

Rámeček je také tvořen z plastu a na náš vkus působí až moc křiklavě a vyloženě se leskne na dálku. Otázkou je, zda by se barva při delším používání bez obalu nezačala loupat. To jsme z pochopitelných důvodů nezkoušeli. Díky plastu se však podařilo snížit váhu na velice dobrých 170 gramů. Telefon je opravdu lehký a i při delším sledování videí vás nezačne bolet ruka. Nespornou výhodou je také přítomnost audio jacku, který v původním Nordu chybí. Bohužel se zde nachází pouze jeden reproduktor, což bychom v této cenové kategorii ocenili. Co nám chybí zdaleka nejvíce je typický Alert Slider, který OnePlus okopírovalo od iPhonů a IP certifikace. Naopak musíme pochválit vhodně umístěné power tlačítko a také tlačítka hlasitosti, která nejsou příliš vysoko.



Displej OnePlus Nord CE 5G

Přední stranu mobilu OnePlus Nord CE 5G pokrývá 6,43″ Fluid AMOLED displej s rozlišením 2400 x 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 90 Hz. Jde v podstatě o identický displej, který se nachází v původním Nordu a to je rozhodně dobře. Displej je plochý, což nám osobně vyhovuje mnohem více než zakřivené panely, ale to je spíše otázka osobní preference. Pokud přecházíte z nějakého staršího telefonu, jistě oceníte 90 Hz frekvenci, která má na pocit z plynulosti velký vliv.

6,43″ Fluid AMOLED displej

rozlišení 2400 x 1080 pixelů

90 Hz obnovovací frekvence

Díky AMOLED displeji můžete počítat s živými barvami a skvělým podáním černé. Někteří by snad namítali, že takové POCO X3 Pro nabízí za ještě nižší cenu 120 Hz displej, ovšem tam se jedná o LCD panel. Displeji v podstatě není co vytknout, je ostrý, responzivní a dostatečně čitelný i na přímém slunci. V něm se pak nachází integrovaná čtečka otisků prstů, která funguje výborně. Není sice tak rychlá jako třeba u realme GT 5G, ale s tím asi člověk počítá. Navíc čtečka otisků v displeji není v této cenové kategorii stále úplným standardem.



Hardware OnePlus Nord CE 5G

V původním OnePlus Nord tikal jeden z nejoblíbenějších čipsetů střední třídy – Snapdragon 765G. Srdcem modelu OnePlus Nord CE 5G je Snapdragon 750G, tedy poměrně nový čipset z dílen Qualcommu. Výkon obou čipsetů je srovnatelný, 750G vychází dokonce o něco lépe. Rozdíl je v použitých technologiích (7nm vs. 8nm) takže je možné, že bude novější procesor spotřebovávat trochu více energie, ale rozdíl nebude nijak znatelný. Samozřejmě můžeme počítat s podporou 5G sítí, zamrzí však absence Wi-Fi 6.

Qualcomm Snapdragon 750G

6,8 nebo 12 GB RAM

128, 256 GB úložiště

podpora 5G sítí

V našem případě čipsetu sekunduje 12 GB operační paměti RAM a 256 GB úložiště. Základní varianta disponuje 6 GB RAM, střední pak 8 GB RAM. Hry jako Call of Duty Mobile, Genshin Impact nebo třeba Fortnite běží poměrně dobře, při středních či nižších detailech se dostanete i na 60 FPS. Vyloženě herní telefon není, pokud ale hry hrajete jen občas, nebudete mít s výkonem žádný problém. Běžné používání je pak při většině případů bezproblémové a rychlé. Občas se nám stalo, že byla nějaká animace trochu trhanější, ale rozhodně to nebylo na denním pořádku a je možné že vše OnePlus ještě vyladí prostřednictvím aktualizací.



Uživatelské prostředí OxygenOS

Telefony OnePlus jsou dle našeho názoru nejlepší alternativou k Pixelům od Googlu, pokud je z jakéhokoliv důvodu nemáte rádi ale čistý Android vám vyhovuje. Nadstavba OxygenOS je jednou z nejlepších s tím, že je samozřejmě postavena na Androidu 11. Společnost si do něj však přidala některé funkce jako třeba herní režim či režim Zen.