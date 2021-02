Oppo drží krok se Xiaomi, vyvíjí bezdrátové nabíjení na dlouhé vzdálenosti

Xiaomi na konci minulého měsíce představilo technologií Mi Air Charge, jak samo uvedlo “revoluční” nabíjení, které dodá telefonům energii na vzdálenost několika metrů. Co víc, nábytek a další překážky by neměly být problém. Doslova pár hodin po Xiaomi přišla Motorola se svým bezdrátovým nabíjením a jen pár týdnu po nich přichází čínské Oppo. Oppo představilo Air Charging, vlastní technologii která by měla zprostředkovat nabíjení na dálku.

Čínská společnost tvrdí, že jejich Air Charging bude podporovat 7,5 W nabíjení, oproti 5 W u Xiaomi. Co ale zůstává záhadou. je možná vzdálenost telefonu od nabíjecího zařízení a jeho podložky. Oppo ukázalo bezdrátové nabíjení na dlouhé vzdálenosti na 30s videu. Ve videu byl připravovaný telefon Oppo X 2021, který se od podložky vzdálil maximálně na délku paže.

Společnost zatím nesdílela žádné podrobnosti o nové technologii bezdrátového nabíjení, ale v příštích dnech a týdnech se pravděpodobně dozvíme více. Oppo představilo Air Charging před pár dny, Xiaomi před pár týdny, stejně tak Motorola, dal by se tedy očekávat boj o první místo na trhu.

Wireless Air Charging | OPPO

