Oppo X, rolovací telefon možná zaútočí na trh, předběhne LG?

Na začátku roku přišlo LG s návrhem rolovacího telefonu s příznačným jménem Rollable. LG představilo pouze návrhy a krátké video, které telefon představilo. Nový telefon by měl vyjít do konce tohoto roku. S čím ale LG možná nepočítalo, je závod o první rolovací telefon na trhu. Oppo z čista jasna představilo rolovací telefon. Pozor, nejde jenom o návrhy. Prototyp telefonu už měli v rukách recenzenti, kteří se podívali na funkce, které telefon nabízí. Pojďme se podívat, na co se můžeme těšit.

Oppo představilo rolovací telefon už minulý rok, šlo ale pouze o hrubý koncept. Nyní díky Youtuberovi Brandonovi LeProktorovi můžeme vidět rolovací telefon Oppo X 2021 v celé jeho kráse. Ve videu (ve francouzštině) LeProktor ukazuje, jak se telefon vysouvá a zasouvá. Youtuber ve videu opakovaně rozbalí telefon klepnutím na boční tlačítko. Video ukazuje Oppo X 2021 poměrně podrobně, a zdá, se že vše funguje jako po másle. O čem bohužel nebyla řeč jsou vnitřnosti telefonu.

První snímky Oppo X 2021 mimo francouzského Youtubera odhalila i německá redakce Allround-PC ve svém nedávném videu. Čeho si na telefonu můžeme všimnout je chybějící selfie kamery. Zatím víme, že telefony na videích jsou pouze prototypy, není tedy možné odhadnout cenu telefonu. Samozřejmě je možné, že se komerční verze může od prototypu na videu lišit funkcemi, případně i vzhledem. Bohužel zatím nepadl slovo o tom, kdy a v jaké míře bude Oppo X 2021 komerčně debutovat.

J’ai essayé le smartphone du futur avec écran ENROULABLE ! (Oppo X 2021)

Co říkáte na první snímky Oppo X 2021?