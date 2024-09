Huawei dnes v Barceloně představil novou řadu hodinek a my byli u toho. Nová řada nese označení Huawei Watch GT 5 Series a najdeme zde hodinky ve verzi Standard a Pro. Verze Standard se pak ještě dělí dle velikosti na 41 a 46 mm, verze Pro pak na 42 a 46 mm.

Hodinky GT 5 jsou zaměřeny jak na eleganci, tak na sport. Jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a osobně myslím, že ani k obleku nebo šatům do divadla nejsou vyloženě špatná volba. Samozřejmě pouze v případě, že zvolíte přiměřeně konzervativní ciferník.

Huawei Watch GT 5 Standard

Huawei Watch GT 5 Standard se dají pořídit ve velikosti 41 a 46 mm. Obě velikosti mají displej s rozlišením 466 x 466 px. Menší hodinky mají velikost displeje 1,32″ a jemnost 352 ppi, zatímco větší mají 1,43″ a 326 ppi. Shodně pak mají certifikaci 5ATM a IP68. Displej je chráněn safírovým sklíčkem.

Huawei Watch GT 5 Standard 46 mm

Huawei Watch GT 5 Pro

Řada Huawei Watch GT 5 Pro se nabízí v rozměrech 42 a 46 mm. V dodaných materiálech to není explicitně zmíněné, ale displej se zdá stejný jako u verze Standard.

Materiál a ovládání

Hodinky jsou vyrobeny z nanokrystalické keramiky kombinované s titanem. Ať už to znamená cokoliv, je to fakt odolné. Hned první den se mně podařilo naplno praštit hodinkami o ostrou hranu kovové kliky u dveří a klika to schytala víc, než hodinky. Ty jsou naprosto nedotčené. Jestli někde seženu tlačítkovou Nokii, bylo by zajímavé zkusit, co vydrží víc.

Hodinky na ruce působí příjemně, ani největší Huawei Watch GT 5 Pro 46mm verze není nijak těžká a materiál je příjemný na dotek. Chválím ovládání pomocí dvou tlačítek, kdy horní je zároveň otočná korunka. Je tedy možné ovládat hodinky nejen stiskem tlačítek a šmudláním prstem po displeji, ale i pomocí elegantního otočení korunkou.

Huawei Health

Hodinky se ovládají v aplikaci Huawei Heatlh (Huawei zdraví). Vzhledem k sankcím, uvaleným na Huawei vládou USA, není možné tuto aplikaci stáhnout z Obchodu Play. Zajímavé je, že Apple a Samsung ji ve svých obchodech mají. Jedná se jen o malou komplikaci, protože během párování vás hodinky nasměrují ke stažení AppGallery, což je obchod s aplikacemi pro zařízení Huawei.

Jedna poměrně významná nevýhoda tu ale je. Od Androidu 14 se systém dívá na aplikace instalované mimo obchod Play podezřívavě a zatímco například povolení čtení oznámení pro aplikaci staženou z Play je otázkou jednoho kliknutí, u Huawei Health bude třeba toho klikání víc.

Pokud ale odhlédneme od komplikací způsobených sankcemi, je aplikace Huawei Health povedená. Nabízí přehledně různé pohledy na všechny měřené veličiny, srdečním tepem počínaje, přes různá cvičení, až po monitoring spánku. Více se o tom rozepíšu v podrobné recenzi, ale opět nás zde čeká spousta klikání a potvrzování, než hodinky dostaneme do plného nasazení.

Huawei nabízí službu Health+, která rozšiřuje možnosti základní služby, ale která je placená. Vyjde na 7 EUR měsíčně, ale noví majitelé hodinek Huawei Watch GT 5 získají 3 měsíce na zkoušku zdarma. Pozitivní je, že pro aktivaci zkušebního období není třeba zadávat údaje o platební kartě.

Features HUAWEI Health HUAWEI Health + Fitness Sport Data ✔ ✔ Running Guide ✔ ✔ Expert Exclusive Trainings – ✔ 150+ Premium Workout – ✔ Global City Run – ✔ Sleep Sleep Monitoring ✔ ✔ 170+ VIP Soundscape Music – ✔ Weight management Diet Diary ✔ ✔ Stay Fit Plan – ✔ Emotional regulation Stress Monitoring ✔ ✔ Breathing Exercise 5 Basic All 9 Exercises Meditation – ✔

Ačkoliv se aplikace jmenuje Health, ve skutečnosti se jedná o středobod ovládání nositelností Huawei. Mimo jiné se zde nastavuje chování hodinek, jako je například ciferník, a to včetně stahování, nákupu a instalace ciferníků třetích stran. Kromě toho zde jde přidat i platební karta pro placení hodinkami – tedy vlastně nejde, protože placení hodinkami, jak se dozvíme, u nás není podporováno. Nedostanete se ani k zadání čísla karty.

Software

Blíže se na software podíváme v připravované recenzi, nyní jen zmíníme, že hodinky Huawei Watch GT 5 jsou poháněné systémem Harmony OS 5.0. Huawei se chlubí tím, že se jedná o živé a barevné prostředí a mohu potvrdit, že prostředí je opravdu veselé, ale nijak kýčovité. Dobře se v něm orientuje a není to šedá nuda.

Kooperace s telefonem jiného výrobce

Hodinky používám s telefonem Motorola Edge 50 Neo a kromě zmíněných komplikací způsobených nutností manuální instalace aplikace Huawei Health jsem nenarazil na žádný problém. V této chvíli mám ale hodinky k dispozici krátce, takže opět vás odkážu na recenzi, kde se na instalaci zaměřím blíže.

Sledování sportu

Běh

Sledování sportu je asi hlavní devizou těchto hodinek. Pokud budeme věřit materiálům, které nám společnost Huawei dodala, nabízí mimořádnou přesnost měření například při běhu, kdy Huawei Watch GT 5 Pro byly nejpřesnější z testovaných hodinek. Spolu s nimi s testu zúčastnily Galaxy Watch Ultra, Apple Watch 9 a Garmin Forerunner 965. Testování proběhlo v husté zástavbě.

Běh je asi nejpřirozenějším sportem a není k němu potřeba žádné speciální vybavení (nadšení běžci by možná nesouhlasili). Hodinky ve spolupráci s aplikací Huawei Health dokáží monitorovat výkony v reálném čase, zobrazovat polohu na mapě a také umí stáhnout mapy pro offline použití. Aplikace dokáže v podporovaných městech nabídnout běžecké trasy. Brno bohužel v podporovaných městech není, Praha jako jediné město v ČR ano.

Golf

Kromě běhu se Huawei Watch GT 5 zaměřují hodně na golf, kdy do hodinek lze stáhnout mapy vybraných golfových hřišť. Protože golf jsem hrál jednou v životě, nedokážu tyto funkce dostatečně docenit. Do vydání recenze ale zkusím oslovit několik golfových nadšenců z mého okolí a nechám je tyto funkce vyzkoušet.

Plavání a potápění

Potápění do 40 metrů, které hodinky slibují, by mně asi šlo. Jen nevím, jestli bych se pak vynořil, takže ani toto nejspíš zkoušet nebudu. V každém případě Huawei Watch GT 5 slibují nebývalou odolnost IP69K, což znamená úplnou ochranu proti prachy a také proti prudkému proudu vody s vysokou teplotou. Písmeno K na konci značí další rozšíření odolnosti. Čistě teoreticky by hodinky měly přežít mytí v automyčce. Zkoušet to raději nebudu. Pozor, tohle zvládne pouze verze Huawei Watch GT 5 Pro!

Baterie a výdrž

Když se bavím o chytrých hodinkách, zastánci Garminu většinou reagují ve smyslu: „nechci nic, co nevydrží dva týdny“. Podle specifikací se zdá, že 46 mm verze hodinek je něco, co jim vezme vítr z plachet. Huawei slibuje výdrž 14 dnů pro verzi Huawei Watch GT 5 46 mm a 7 dnů pro 41/42 mm. Při testování hodinky večer hlásily pokles o asi 8 % baterie, což je pro mě jakožto dlouholetého uživatele hodinek s Wear OS naprosto neuvěřitelné.

Nabití na plnou kapacitu zabere 60 minut. Hodinky se nabíjí pomocí magnetické kolébky, kdy vlastní nabíjení probíhá indukcí. Žádné fyzické kontakty nejsou potřeba. Huawei neuvádí přesný nabíjecí protokol. Podle zběžného testu se zdá, že s nabíječkou od Galaxy Watch si nerozumí, ale bezdrátová nabíječka Xiaomi 80 W si s hodinkami aspoň nějak povídá. Bohužel tvar hodinek a hlavně řemínku znemožňuje dlouhodobý kontakt s cívkou.

Řemínky

Huawei nabízí několik verzí řemínků. Máte na výběr z fluoroelastomeru (jedná se o něco jako silikon, ale takto to asi zní líp), umělé kůže, látky a titanového řemínku. Já mám k dispozici ten z fluoroelastomeru a po zatím krátkodobém nošení si dovolím říct, že to není nepohodlný materiál, ale látkový pásek od mých Galaxy Watch Ultra je mnohem pohodlnější. Na druhou stranu je mnohem pohodlnější než ten, který se ke Galaxy Watch Ultra přibaluje. Pro finální soud ale počkáme na recenzi.

Dodávaný řemínek je poměrně dlouhý, ale XXL to nebude. Hodinky nosím na pravé ruce, abych mohl srovnávat měření s Galaxy Watch Ultra a vychází tak tak. Řemínek se na ruce zamyká běžnou sponou. Uchycení k hodinkám je pak řešeno proprietárním mechanismem podobným tomu, jaký známe z Apple Watch nebo nově Galaxy Watch Ultra. Odepnutí a výměna řemínku za jiný je poměrně jednoduché, potřebujete k tomu jen chvilku zkoušení a delší nehty. Pokud jste si je jako já ostříhali den předem, pomůže třeba kancelářská sponka. Prostě cokoliv, čím stlačíte zámek řemínku a co co zároveň zámek nepoškodí.

Ceny a dostupnost

Oficiální ceny se liší jak dle řady a velikosti, tak dle typu řemínku. Hodinky můžete předobjednat už ode dneška a pokud si Huawei Watch GT 5 objednáte do 27. 10. 2024, obdržíte jako dárek sluchátka Huawei FreeBuds 5i.

Hodinky Řemínek Cena Watch GT 5 46 mm Active Black Fluoroelastomer Strap 6 299 Kč Watch GT 5 46 mm Brown Brown Composite Leather Strap 6 799 Kč Watch GT 5 46 mm Blue Blue Woven Strap 6 999 Kč Watch GT 5 41 mm Active Black Fluoroelastomer Strap 6 299 Kč Watch GT 5 41 mm Blue Blue Fluoroelastomer Strap 6 299 Kč Watch GT 5 41 mm Leather White Composite Leather Strap 6 499 Kč Watch GT 5 41 mm Brown Brown Woven Strap 6 499 Kč Watch GT 5 41 mm Milanese Gold Milanese Strap 7 499 Kč Watch GT 5 Pro 46 mm Black Black Fluoroelastomer Strap 9 499 Kč Watch GT 5 Pro 46 mm Titanium Titanium Strap 12 499 Kč Watch GT 5 Pro 42 mm White White Fluoroelastomer Strap 10 999 Kč Watch GT 5 Pro 42 mm Ceramic Ceramic Titanium Strap 14 999 Kč

Myslím, že cena je nasazená rozumně a své příznivce si hodinky najdou. Mně se opravdu líbí jejich vzhled a ze zatím krátkého testování mám dobrý pocit. Hodinky jsou zaměřené hodně na sledování zdraví a sportovní výkony, chytrá část je oproti například Galaxy Watch trochu upozaděná, ale to není nutně špatně. Výměnou za nemožnost dokonalé spolupráce s telefonem získáte o to lepší sport tester a monitor zdraví a také výrazně delší výdrž ve srovnání s plnohodnotnými chytrými hodinkami.

Zdroj: vlastní