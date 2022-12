Ohebné telefony jsou s námi už několik let a stávají se mainstreamovými zařízeními, avšak v Evropě se jich zas tolik neprodává. Třeba v Číně je nabízí mnohem větší množství výrobců a vypadá to, že se nástupce jednoho z nejlepších ohebných mobilů podívá i do Evropy.

Řeč je o Oppo Find N2, jehož předchůdce jsme pro vás měli možnost otestovat. Po konstrukční stránce jde o velmi příjemný mobil, který je o něco menší než konkurence v podobě třeba Galaxy Z Foldu. Má navíc vnější displej s příjemnějším poměrem stran a zepředu připomíná klasický mobil, jen je pochopitelně o něco tlustší. Leaker Ice Universe se na svém Twitteru pochlubil s informací, že Oppo plánuje nástupce rozšířit na světové trhy, tedy teoreticky i do Evropy. Tato informace se mimochodem týká i Oppo Find N2 Flip, což by mohla být zdatná konkurence pro Galaxy Z Flip4.

OPPO Find N2 ,Find N2 Flip

The former is only 233g, which is lighter than the iPhone 14 Pro Max, while the latter is the strongest Flip model in history. pic.twitter.com/J522JpNDKG

