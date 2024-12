OpenAI představila revoluční nástroj, umožní vytvářet jazykové modely s minimem tréninkových dat

Společnost OpenAI slíbila, že po 12 prosincových dní bude uvádět novinky ze světa umělé inteligence. 5. prosince oznámila rozšíření modelu o1 pro všechny uživatele a nový druh neomezeného předplatného pro modely chatGPT. 6. prosince v živém streamu uvedla nový nástroj nazvaný Reinforcement Fine-Tuning Research Program.

Do tohoto nového nástroje zatím umožní přístup pouze výzkumníkům, pracovníkům univerzit nebo některým podnikům. Jeho principem má být možnost trénovat jazykové modely na základě až tisíců předpřipravených úloh. Odpovědi modelu pak bude možné ohodnotit. Výsledkem má být mnohem větší přesnost v odpovědích a snazší tvorba nových modelů.

Podle slov generálního ředitele Sama Altmana s ním půjde “vytvářet expertní modely ve specifických oblastech s velmi malým množstvím tréninkových dat”.

today we are announcing reinforcement finetuning, which makes it really easy to create expert models in specific domains with very little training data.

livestream going now: https://t.co/ABHFV8NiKc

alpha program starting now, launching publicly in q1

— Sam Altman (@sama) December 6, 2024