Tvůrci ChatGPT mohou způsobit další průlom v technologickém světě

S někdejším šéfdesignérem Applu spolupracují na AI hardwaru

Nové zařízení by mělo lidem pomoct více než klasický software

Po spuštění generativního nástroje ChatGPT od společnosti OpenAI nabral výraz umělá inteligence naprosto odlišných rozměrů. I naprostý laik se s ní může setkávat na denní bázi, a to v nejrůznějších on-line službách, popřípadě přímo v systému svého chytrého telefonu. Dříve primárně nezisková organizace může spustit další revoluci, a to se svým tajemným AI zařízením.

OpenAI pracuje na hardwarovém projektu souvisejícím s umělou inteligencí, ale zatím můžeme jen slepě odhadovat, jak bude vypadat a co bude umět. Jedno je však jasné: po stránce konstrukčního provedení by mohlo jít o naprostý skvost, jelikož se vývojem zabývá i někdejší šéfdesignér Applu Jony Ive.

Jony Ive (Foto: Marcus Dawes)

O spolupráci mezi OpenAI a Ivem se spekulovalo už před rokem, nyní se však konečně dočkáváme potvrzení díky listu The New York Times. Projektem se má aktuálně zabývat pouze 10 lidí, ale patří mezi ně Tang Tan a Evans Hankey, kteří se spolu s Ivem podíleli na designu iPhonu.

Podle deníku The New York Times diskutovali Sam Altman, generální ředitel OpenAI, a Jony Ive o tom, „jak by generativní umělá inteligence umožnila vytvořit nové výpočetní zařízení“. Podle nich by tato technologie měla potenciál lidem pomoci více než tradiční software.

Myšlenka AI hardwaru není na stole poprvé. Letos se na trh například dostala malá krabička s názvem Humane AI Pin, která měla nahradit chytré telefony. Nakonec se z ní ale stal aspirant na propadák roku, protože vzhledem ke své ceně zkrátka nefunguje tak, jak by se očekávalo. Recenzenti kriticky hodnotili i produkt Rabbit R1, který je sice další krabičkou s osobním asistentem, ale na rozdíl od zmíněného AI Pinu nabízí displej.

The Worst Product I’ve Ever Reviewed… For Now

Rabbit R1: Barely Reviewable

Co by podle vás mohlo umět AI zařízení od tvůrců ChatGPT?

Zdroj: The Verge