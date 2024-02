Humane Ai Pin je malé zařízení, které si můžete připnout na oblečení

Bude vaším všestranným osobním asistentem

Objednat si jej můžete už teď

Společnost Humane představila revoluční Humane Ai Pin již dříve, a nechyběl ani na letošním MWC. Jde v podstatě o inteligentní brož, která vám bude pomáhat po celý den. Zařízení má velký potenciál, mohlo by dokonce takřka úplně nahradit smartphone.

Humane Ai Pin vám například umožňuje fotit, volat s přáteli, číst emaily, nebo poslouchat hudbu bez toho, aniž byste k tomu potřebovali smartphone. Je pro to sám vybavený 13Mpx fotoaparátem a vestavěným reproduktorem. K ovládání využíváte víceméně pouze chytrého hlasového asistenta, kterého aktivujete jemným přitlačením prstu na přední stranu zařízení. Prst necháváte přiložený po celou dobu komunikace s ním. Nezní to zrovna nejpohodlněji, díky zpracování pinu je to však až překvapivě praktické. I tak by se podle mě ovšem hlasová aktivace a deaktivace asistenta hodila. Human Ai pin lze také částečně ovládat stiskem či swipem na zmíněné přední straně.

Z ukázaných funkcí pinu mě nejvíce zaujalo inteligentní rozpoznání druhu jídla. Jednoduše se postavíte k potravině, kterou chcete rozpoznat, a asistent identifikuje její druh, složení a na základě toho vám její snězení doporučí či nikoliv. Tuto funkci najdeme nyní téměř výlučně ve výbavě prémiových chytrých telefonů. Asistent si s vámi také nemusí pouze povídat, může rovněž promítat obraz, například do dlaně vaší ruky. Důležité je samozřejmě také zda je výrobek voděodolný. V tomto ohledu by neměl být žádný problém. Se zařízením se nemáte koupat, pot nebo lehký déšť mu však vůbec nevadí.

V Humane Ai Pin najdete čip Qualcomm Snapdragon

„Brož“ Humane Ai Pin je prvním zařízením svého druhu, a tak u ní pochopitelně najdeme i nějaké zápory. Asi tím největším je váha výrobku. Humane Ai Pin by měl vážit kolem 55 g, což je přibližně jako průměrný tenisový míček. Kvůli tomu může být jeho celodenní nošení poměrně nepraktické. Dokoupitelným příslušenstvím lze váhu mírně zredukovat, nejspíše ovšem přijdete rovněž o část výdrže. Problematické je samozřejmě také používání brože na veřejnosti.

This is the Humane Ai Pin

Pin podporuje připojení Bluetooth sluchátek, a nikdo další tak asistentovi odpovědi nemusí slyšet. Nevyužívá však čip Neuralinku, takže na něj musíte stále mluvit. To může být velmi nepříjemné, a v hlučnějším prostředí také nepraktické. Zajímavá situace by rozhodně mohla nastat i v případě masového rozšíření zařízení. Představte si například, že jej používají naráz všichni návštěvníci obchodního domu. Vznikne nesourodá změť hlasů, která by mohla ztížit zaznamenání vašeho požadavku. A kdyby někdo náhodou ještě chtěl vést normální rozhovor, bylo by to takřka nemožné. Jako další zápor se dá určitě brát i cena výrobku. Humane Ai Pin stojí 699$, cca 16 300 Kč. Pro jeho funkčnost si navíc musíte ještě měsíčně platit dalších 24$, asi 560 Kč. Zařízení si již můžete objednat, podle nejnovějších informací by vám mělo přijít někdy v průběhu dubna. Původně měl být ovšem pin dostupný už v březnu.

Různá provedení Human Ai Pin:

I s uvedenými problémy jde však bezpochyby o další milník ve vývoji elektroniky. S vylepšenou konstrukcí, a například telepatickým ovládáním, bychom mohli opravdu začít brát používání pinu jako naprostou samozřejmost. Možná by tedy mohlo v budoucnu přijít spojení nějakého jeho nástupce s vylepšeným Muskovým čipem. Je ovšem otázka, zda pokročilé čipy Neuralinku budou něco jako Humane Ai Pin vůbec potřebovat.

Vnímáte Humane Ai Pin jako zařízení budoucnosti?

Zdroj: The Verge – 1. článek, The Verge – 2. článek, Humane, HT Tech, Medium,