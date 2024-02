Pacient Muskovy společnosti Neuralink dokáže ovládat kurzor na počítači svými myšlenkami

Potřebuje k tomu pouze implementovaný čip

Ani si nevšimnete, že ho má

Asi před měsícem jsme vás informovali o tom, že Neuralink úspěšně voperoval čip do prvního lidského mozku. Tento čip, s označením Telepathy, měl za úkol mu umožnit ovládat klávesnici a myš pomocí jeho myšlenek. A vypadá to, že teď Telepathy zadaný úkol částečně splnil.

S touto informací přišel Elon Musk v pondělí, ke sdělení využil Spaces na platformě X. Vyjádřil se následovně:

„Progress is good and the patient seems to have made a full recovery, with no ill effects that we are aware of. Patient is able to move a mouse around the screen by just thinking,“ (Pokrok je dobrý a zdá se, že se pacient plně zotavil a nemá žádné nepříznivé účinky, o kterých bychom věděli. Pacient je schopen pohybovat myší po obrazovce pouhým přemýšlením.)

Čip Neuralinku

Z hlediska konstrukce je Telepathy „N1“ mozkový čip, který se skládá z 1024 elektrod a 64 jemných vláken, a na pacientovi byste ho neměli zvenku skoro vidět. Dalším bezprostředním Muskovým cílem je, aby mohl člověk ovládat myslí nejen pohyb myši, ale aby s ní mohl stejným způsobem i klikat. Do budoucna pak chce být vizionář schopen „léčit“ s využitím čipů velké množství nemocí a dalších zdravotních obtíží. Jde například o deprese, schizofrenii, autismus či obezitu. Neuralink stále nabírá nové pacienty pro další výzkum. Chtěli byste se přidat, a psát tak s Elonem Muskem historii?

Chtěli byste své problémy řešit voperovanými čipy?

