V létě by mohl vyjít adept na titul jednoho z nejvýhodnějších telefonů

OnePlus Nord 5 dostane pokročilejší procesor, který ještě nebyl oznámen

Radost udělá také významným navýšením kapacity baterie

Začátkem loňského července se do Evropy dostal nový OnePlus Nord 3, jenž vzal útokem střední třídu smartphonů svým fenomenálním poměrem mezi cenou a výkonem. V listopadu se dostal i do našeho redakčního výběru nejlepších telefonů do deseti tisíc korun, který naprosto ovládnul a porazil i ambiciózní konkurenty v podobě Pixelu 6a od Googlu nebo Sony Xperie 10 V. Do připravovaného OnePlus Nord 5 tudíž osobně vkládám velké naděje.

Že OnePlus už chystá nástupce úspěšného mid-rangeru, asi příliš překvapivé není. Někoho možná lehce může zaskočit přeskočení modelu OnePlus Nord 4, ale stejně to výrobce udělal už v roce 2017 u své řady vlajkových telefonů. Podle uznávaného insidera Digital Chat Station se v případě nového OnePlus Nord 5 dočkáme upgradu procesoru, s čímž se teda už počítá de facto automaticky, a významného navýšení kapacity baterie.

Leaker v příspěvku na čínské mikroblogovací platformě Weibo uvedl, že OnePlus Nord 5 dostane dosud neoznámený čipset Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Ten podle nedávného úniku dostane hlavní jádro Cortex-X4 s frekvencí 2,9 GHz, čtyři výkonná jádra Cortex-A720 (taktovaná na 2,6 GHz) a trojici menších jader Cortex-A520 (s frekvencí 1,9 GHz). Grafickým jádrem bude Adreno 732. S tímto procesorem bychom se měli mimochodem setkat i pod kapotou vyhlíženého POCO F6.

OnePlus Nord 5 details: ✅ 6.74" 1.5K 120Hz OLED display

✅ Razor thin bezels

✅ Glass back | Plastic frame

✅ Snapdragon 7+ Gen 3

✅ 5500mAh battery

✅ Upto 16GB of RAM

✅ Silver color It doesn't support 8T LTPO panel like the flagship 12 & 12R. Same camera setup as 12R. pic.twitter.com/TaX2Kuuc6B — Shishir (@ShishirShelke1) March 1, 2024

OnePlus Nord 5 se dále pochlubí 5 500mAh baterií, což představuje solidní zlepšení oproti původní 5 000mAh akumulátoru. Taktéž můžeme podle insidera počítat s 6,74palcovým OLED displejem o rozlišení 1,5K a 120Hz obnovovací frekvenci, i když nepůjde o 8T LTPO panel, jaký nabízí vlajkovka OnePlus 12 nebo model vyšší střední třídy OnePlus 12R. Z designového hlediska se můžeme těšit na tenoučké rámečky nebo novou stříbrnou variantu.

Nikdo zatím přesně neprozradil, kdy se OnePlus Nord 5 dostane na pulty obchodů, ale vzhledem k době vydání předchůdců očekáváme, že dorazí kolem července.

Dočká se OnePlus Nord 5 úspěchu?

Zdroje: Digital Chat Station (Weibo), X, Notebookcheck