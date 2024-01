OnePlus 12 (podruhé) představeno! Ohrozí řadu Galaxy S24?

OnePlus 12 má za sebou dlouho očekávanou globální premiéru

Telefon spoléhá na extrémně výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Podpora výrobce sice je příkladná, Samsung ji ale s řadou S24 posunul ještě dál

První premiéra OnePlus 12 proběhla už na začátku prosince loňského roku v Číně, globální uvedení na trh si OnePlus připravilo až na dnešní den. Vzhled ani výbava samotného telefonu tak už dlouhou dobu nejsou tajemstvím, to mu ale na lesku nic neubírá. Díváme se na prvního konkurenta řady Galaxy S24 od Samsungu!

OnePlus 12 přichází s nekompromisní výbavou, najít na telefonu slabé místo bude velmi těžké. Není to telefon, který by specifikacemi pokořil konkurenci na všech frontách. Ale na tiskové konferenci bylo znát, že výrobce si zkrátka věří. Výkon, displej, fotoaparát, baterie. To jsou hlavní triumfy nové vlajkové lodě!

Parametry telefonu se od jeho představení v prosinci nezměnily, nebudeme je tedy zbytečně opakovat a zaměříme pozornost na body, na které se soustředilo OnePlus během tiskové konference. Jedním z taháků novinky je displej. OnePlus 12 má 6,82palcový AMOLED displej od BOE, který podporuje LTPO technologii s proměnlivou frekvencí 1 až 120 Hz, což samozřejmě pozitivně ovlivňuje výdrž. Maximální jas je 4500 nitů, díváme se na jeden z nejlepších displejů současnosti.

Obrovský výkon procesoru Qualcomm Snadrapgon 8 Gen 3 by mělo zkrotit výrazně vylepšené chlazení. To má mnohem větší plochu než v minulosti, rozprostírá se vlastně napříč celým telefonem a myslíme si, že to bude fungovat velmi dobře. V našich končinách bude spojený s 12 respektive 16 GB operační paměti. Příplatek za vyšší verzi není velký, navíc získáte dvojnásobnou kapacitu interního úložiště. Místo 256 GB se můžete těšit na celých 512 GB, vyšší verze mi dává větší smysl, ačkoliv už základ s 12 GB RAM je super.

Baterie poráží konkurenci od Samsungu výrazným rozdílem

OnePlus se na tiskové konferenci hodně zaměřilo na baterii. 5400 mAh je velmi solidní kapacita, o moc více se ve vlajkových lodích roku 2024 objevovat nebude. Jen pro srovnání – Galaxy S24+ má baterii s kapacitou 4900 mAh, Galaxy S24 Ultra potom 5000 mAh, přičemž nabíjení je výrazně pomalejší. To OnePlus 12 nabízí 100W nabíjení pomocí kabelu, bezdrátové nabíjení jede poloviční rychlostí, ale pořád je to pěkný hukot. V telefonu se samozřejmě nachází Android 14, výrobce garantuje 4 aktualizace Androidu a 5 let bezpečnostních záplat.

Hlavní senzor u OnePlus 12 nabízí rozlišení 50 megapixelů, díváme se na snímač Sony LYT-808. Ten je doplněný o širokoúhlý fotoaparát s rozlišení 48 megapixelů a teleobjektiv s rozlišením 64 megapixelů, který nabízí trojnásobný optickým zoom a 6x násobný bezztrátový zoom. Trochu zamrzí, že telefon nevsadil na úplně nejnovější Sony-LYT 900, rozdíl v kvalitě výsledných fotografií by ale nemusel být velký. Uvidíme už za pár týdnů…

OnePlus 12 Review – Phone of the Year ALREADY?

OnePlus mě před pár dny trochu nadzvedlo ze židle svou cenovou politikou, předchozí vlajková loď je v USA v prodeji za výrazně nižší cenu než v České republice. To ale nic nemění na faktu, že OnePlus 12 se zařadí k nejlepším mobilním telefonům současnosti a myslím si, že má solidní šanci na trhu uspět. V rámci výbavy nevidím žádné vyloženě slabé místo, navíc mám slabost pro design přístroje, speciálně pokud se zaměříme na zelené provedení.

Rozhodujícím faktorem pro (ne)pořízení OnePlus 12 pravděpodobně bude cena. Jen pro připomenutí – Samsung Galaxy S24 můžete ve verzi 8/256 aktuálně koupit za 21 990 korun (akce brzy skončí, ale jistě se objeví další), vzhledem k rozměrům ale bude konkurentem rovněž Samsung Galaxy S24+, který ve verzi 12/512 vyjde na 27 990 korun. Jak je na tom OnePlus 12? V oficiálním eshopu OnePlus si můžete nejnovější vlajkovou loď koupit za 979 respektive 1029 euro.

OnePlus 12 – Smooth Beyond Belief

Různým cenám v různých zemích už jsme se na našich stránkách věnovali, v této souvislosti si dovolím snad jen poslední poznámku – přijde mi lehce vtipné, že bezprostředně po tiskové konferenci jsou ceny na oficiálních eshopu jiné než byly oznámeny. Nepůsobí to na mě moc důvěryhodně. V tuto chvíli můžeme konstatovat, že Galaxy S24 je o něco levnější, S24+ naopak o něco dražší. Vzhledem k rozměrům S24 si nemyslím, že by typický zájemce o kompaktní telefon nakonec sáhl po OnePlus 12. Pro Galaxy S24+ ale bude nová vlajková loď OnePlus solidním soupeřem.

Opět platí, že v různých zemích se cena telefonu může lišit a Česká republika je v tomto směru na pomyslném dně, OnePlus 12 za vyšší cenu jen tak někde neseženete. Ale třeba v Rakousku jsou obě verze levnější jen o 30 euro, to jsem ochotný přežít. Telefon se ale samozřejmě objeví v nabídce místních obchodů, zalistovat už jej stihla například Alza. V rámci akce při startu prodeje můžete OnePlus 12 se 16 GB operační paměti a 512 GB úložištěm koupit za 24 490 korun a to je slušná cena. Nedělám si iluze, že by nějaká vlajková loď roku 2024 byla výrazně levnější.

Koupíte si OnePlus 12?

Zdroj: OnePlus