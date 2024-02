Prodeje OnePlus 12R v ohrožení? Telefon má pomalejší paměť!

OnePlus před několika týdny globálně představilo svou nejnovější vlajkovou loď, OnePlus 12

Stranou zájmu většiny médií a zákazníků zůstalo OnePlus 12R s nižší cenou a slabší výbavou

Právě základní model nakonec dokázal vzbudit solidní rozruch, výrobce ale radost mít nebude

OnePlus 12R je pěkný a stylový mobilní telefon, který to ale na trhu nebude mít moc jednoduché. Ano, jeho výbava je velmi solidní, nechybí špičkový AMOLED displej s podporou LTPO technologie, výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 nebo pěkných 16 GB operační paměti.

Rozdíl mezi cenou plnotučné vlajkové lodě a modelu OnePlus 12R je v současnosti přibližně 7000 korun a každý si musí zvážit, jestli se mu vyplatí tuto částku ušetřit. Srovnání obou telefonů ale nechme stranou. Kde výrobce udělal chybu? Tvrdil, že OnePlus 12R má úložiště UFS4.0.

Velmi rychle se ale ukázalo, že tomu tak není a telefon nabízí „pouze“ UFS 3.1, které je výrazně pomalejší. Ponechme stranou, že při běžném používání telefonu nemusí být starší úložiště prakticky poznat. Výrobce si ale zadělal na solidní reputační problém a zdá se, že spousta potenciálních zájemců mu tento přešlap hned tak neodpustí. Na druhou stranu mám pro výrobce pochopení, chyba se zkrátka může stát a je to nepříjemná situace.

Za co si z mého pohledu OnePlus pochvalu zaslouží je reakce na celý problém. Jakkoliv je situace nepříjemná, za chybu ve specifikacích se omluvil, situaci v rámci možností vysvětlil a zákazníci navíc mají možnost OnePlus 12R vrátit až do 16. března 2024, pokud je pro ně pomalejší úložiště problém. Věřím, že procento vrácených telefonů nebude příliš vysoké. OnePlus 12R je pěkný stroj a ačkoliv to není nejvýhodnější koupě současnosti, svoje kouzlo má.

Před lety měl „podobný“ problém Huawei u modelu P10. Tam výrobce používal hned několik druhů paměti, které se ale výrazně lišily svou rychlostí. Ani tehdy při běžném používání nebyl rozdíl úplně patrný, nikdo ale nechtěl vlastnit zrovna pomalejší verzi telefonu, když jiní zákazníci za stejné peníze měly paměť rychlejší. Tentokráte je situace přece jenom odlišná, všichni majitelé budou mít úložiště stejně rychlé.

Jak na vás působí kauza kolem OnePlus 12R?

Zdroj: OnePlus