Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry

POCO X7 Pro 5G míří do Česka se super výbavou

Dostane nový procesor a větší baterii než předchůdce

Potěší i 3 200nitovým jasem nebo 50Mpx foťákem s OIS

Katalog smartphonů značky POCO se v následujícím roce rozšíří o hned několik zařízení, která mají skvěle naběhnuto stát se bestsellerem. To stejné se dá říct také o modelu POCO X7 Pro 5G, jehož kompletní seznam parametrů předčasně zveřejnil jeden z českých prodejců. Dostane čerstvě vydaný čipset, novou verzi HyperOS a větší baterii.

POCO X7 Pro 5G jsme vám na uniklých obrázcích ukázali již skoro dva týdny zpátky, teprve nyní si však můžeme detailněji rozebrat to, co bude mít pod kapotou. Srdcem tohoto modelu střední třídy bude čipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra, který představuje vylepšenou verzi několik dní nazpět odhaleného procesoru. Poprvé se dostane do telefonu Redmi Turbo 4, jenž má být čínským protějškem nového modelu POCO.

Chystané POCO X7 Pro 5G se dočká i skvělého zlepšení baterie. Nejenže vzroste kapacita, a to z 5 000 mAh na 6 000 mAh, ale také bude podporovat vyšší výkon nabíjení. Namísto 67 W půjde novinku nabíjet až 90 W. Z provařeného seznamu parametrů vyplývá, že se telefon z nuly na 100 % dobije během pouhých 42 minut.

POCO X7 Pro 5G se bude dále těšit přítomnosti 6,67″ CrystalRes AMOLED displeje s rozlišením 1,5K a 120Hz obnovovací frekvencí. Třešničkou na dortu bude jas 3 200 nitů ve špičce – takovou hodnotou se nemohou pochlubit ani některé vlajkové lodě.

Zadní strana telefonu bude osazená vertikálně orientovaným kamerovým modulem ve tvaru pilulky, který trochu připomíná ten z iPhonu 16. Nabídne prostor 50Mpx hlavnímu senzoru Sony IMX882 s optickou stabilizací a světelností f/1,5, jenž si troufne na nahrávání videí ve 4K při 60 snímcích za sekundu. Dalším foťákem má být ultra širokoúhlá kamera s 8Mpx rozlišením.

Z výbavy dále můžeme vypíchnout certifikaci IP68, ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i či systém HyperOS 2.

Jak drahé bude POCO X7 Pro 5G na našem trhu, zatím nevíme. Předešlý model byl nicméně k dostání za 8 499 Kč ve verzi 8/256GB a za 9 999 Kč v konfiguraci 12/512GB. Co se týče barevných variant, pořídit půjde černé, žluto-černé a zelené provedení.

Jak se na POCO X7 Pro těšíte vy?

Zdroje: vlastní