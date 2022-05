OnePlus Nord 2T odhalen YouTuberem ještě před premiérou

Informace o připravovaných smartphonech se ještě před premiérou na internetu objevují opravdu často. Střípky informací se k nám přitom obvykle dostávají skrze databáze benchmarků nebo certifikačních úřadů, úniky zprostředkované insidery či třeba “špionské” fotografie. Málokdy se ale stane, že kompletně celý telefon ukáže na kameru YouTuber, který se k němu dostal ještě před premiérou. Ovšem právě to se stalo v případě dosud oficiálně nepředstaveného OnePlus Nord 2T.

Novinka s čipsetem Dimensity 1300

Součástí videa byla i oblíbená “rozbalovačka”, která odhalila, že v balení se krom telefonu samotného bude ukrývat také čiré plastové pouzdro a 80W SuperVOOC adaptér s USB-C kabelem. Podstatně zajímavější jsou však hardwarové specifikace novinky. Ty zahrnují čipset MediaTek Dimensity 1300 a v případě smartphonu na videu i 12GB RAM a 256GB úložiště. Použit byl také 6,43″ AMOLED displej o FullHD+ rozlišení a 90Hz obnovovací frekvenci. Pomocí zmíněného 80W adaptéru se pak bude nabíjet baterie o kapacitě 4 500 mAh.

Sestava fotoaparátů vsazená do šedých zad s pískovcovým povrchem pak obsahuje 50MPx primární fotoaparát, 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a 2MPx monochromatický senzor. Rámeček telefonu je pak tvořen pochromovaným plastem a nezapomnělo se ani na hardwarový přepínač zvukových profilů. Samozřejmostí je pak přítomnost Androidu 12, nad kterým běží prostředí OxygenOS 12. Cenový rozptyl, ve kterém by se měly varianty OnePlus 2T pohybovat by pak dle dřívějších informací měl být 8 800 až 11 700 Kč.

Exclusive Oneplus Nord 2T Unboxing|| Dimensity 1300|| Yeh Fatega Kya?

Na videu můžete vidět také výsledky benchmarků. Konkrétně v AnTuTu dosáhl OnePlus Nord 2T na takřka 623 tisíc bodů. V Geekbenchi pak telefon získal v single-core testech 719 bodů a v multi-core 2 760 bodů.

Jak se líbí dosud nepředstavený OnePlus Nord 2T vám?

Zdroj: GSMArena.com