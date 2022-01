Společnost OnePlus nám loni představila telefon OnePlus Nord 2 5G, který je nejen u nás poměrně populární. V naší recenzi jsme ho dokonce označili za jeden z nejpovedenějších telefonů uplynulého roku. Solidní displej v kombinaci s přehledným systémem OxygenOS, skvělé fotoaparáty a k tomu velmi dobrý výkon, o který se stará čipset MediaTek Dimensity 1200. Podle nejnovějších informací firma chystá nástupce v podobě OnePlus Nord 2T, který by se světu mohl představit velice brzy.

OnePlus Nord 2T se prý ukáže již v únoru

Telefon by měl být vybaven dosud neoznámeným čipsetem MediaTek Dimensity 1300. Už z číselného označení je jasné, že půjde o nástupce čipsetu, který tiká právě v OnePlus Nord 2 5G. Výdrž má dostat na starost 4500mAh baterie s podporou 80W nabíjení, což je rovněž mírný upgrade (Nord 2 podporuje 65W nabíjení). Co se týče fotoaparátů, hlavní snímač by měl disponovat stejným 50Mpx rozlišením, nebude chybět ani 8Mpx ultraširoký snímač a 2Mpx hloubkový senzor.

Systémem pak bude Android 12 s nadstavbou OxygenOS 12. Web digit.in uvádí, že by se měl telefon dostat na trh již v únoru. Prozatím však nevíme, zda se objeví i v Evropě.

