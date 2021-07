To, že OnePlus chystá nástupce velice populárního OnePlus Nord není žádným velkým tajemstvím. Nyní však vychází najevo, že se firma přihlásila do programu Dimensity 5G Open Resource Architecture společnosti MediaTek, což jí umožní navrhnout si čipset Dimensity 1200 tak trochu podle sebe. OnePlus Nord 2 tak bude disponovat čipsetem Dimensity 1200-AI, což nám může napovědět, jaké úpravy OnePlus u čipsetu provedlo.

Úprava čipsetu byla prý provedena tak, aby telefon lépe fotil, vylepšil displej a aby se snížila odezva při hraní her. Fotoaparáty prý pomocí umělé inteligence rozpoznají až 22 různých scénářů a následně použijí to nejlepší možné nastavení a mimochodem se to týká i nočního focení. Režim AI Video Enhancement pak umožní natáčet HDR video. Čipset dostane také podporu tzv. DOL-HDR, který používá třeba OnePlus 9. Ten slouží k tomu, aby se na fotografiích snížil ghosting.

Nová funkce Smart Ambient Display pak využívá umělou inteligenci k tomu, aby lépe redukoval automatický jas. Zohledňuje tedy nejen okolí uživatele, ale také samotný obsah na displeji. Vypadá to tedy že se máme opravdu na co těšit. Co se týče dalších displeje samotného, přední stranu má pokrývat 6,53″ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ a obnovovací frekvencí 90 Hz.

For OnePlus Nord 2 5G, we partnered up with MediaTek to build an exclusive AI-enhanced experience that takes photography, display technology, and gaming to a new dimension.

We call it MediaTek Dimensity 1200-AI. And that’s exactly what powers Nord 2. pic.twitter.com/w6TVlsNaI8

