Oblíbený OnePlus Nord 2 dostává aktualizaci na Android 12

Není to tak dávno, co na původní OnePlus Nord přistála aktualizace na Android 12 a nyní míří nový systém také do jednoho z vůbec nejpopulárnějších mobilů střední třídy – OnePlus Nord 2 5G.

Android 12 míří do OnePlus Nord 2 5G

První z beta verzí vyšla přibližně před měsícem a tak není divu, že konečně míří do všech mobilů. Začíná se šířit jako běžná aktualizace a má označení DN2101_11.C.04. Velikost pak činí 4,89 GB a šíří se postupně. V tuto chvíli byla spatřena v Indii a pokud se neobjeví žádné zásadní chyby, můžeme ji brzy očekávat i u nás. Spolu s Androidem 12 můžeme počítat také s květnovými bezpečnostními záplatami.

Pokud byste si chtěli, můžete si zip. soubor s aktualizací stáhnout již teď. V případě, že ale nemáte dostatek zkušeností s instalací, doporučovali bychom těch pár dní počkat. Celou recenzi na telefon OnePlus Nord 2 5G si můžete přečíst u nás na webu.

Jakou verzi Androidu máte v mobilu?

Zdroj: XDA-Developers