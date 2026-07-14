OnePlus ještě tento týden oznámí konec v USA a Evropě, tvrdí známý insider Hlavní stránka Zprávičky OnePlus má podle německého serveru WinFuture ještě tento týden oznámit odchod z trhů v USA a Evropě Roli značky v Evropě má převzít mateřská společnost Oppo, do té doby se mají doprodat zbylé skladové zásoby Aktualizace a záruční servis pro už prodané telefony mají podle úniku běžet dál Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Sága kolem možného konce značky OnePlus se blíží k rozuzlení. Zatímco letos v lednu firma spekulace o svém konci ještě rázně odmítala a na jaře už přiznávala, že v Evropě zvažuje změny, teď to podle úniku spěje k finále: OnePlus by měl ještě tento týden oznámit stažení z amerického i evropského trhu. Co přesně se má oznámit? O chystaném kroku informoval jako první uznávaný insider Roland Quandt v článku pro německý web WinFuture, který se odvolává na dobře informované zdroje. Podle něj OnePlus společně s mateřskou firmou Oppo v nejbližších dnech oznámí zásadní změny strategie a jejich součástí má být konec prodeje v USA a Evropě. Konkrétní důvod firma zatím nesdělila. Není to blesk z čistého nebe. Že se s OnePlus něco děje, jsme psali už v lednu: značka tehdy spekulace o konci odmítala jako dezinformace, čísla ale mluvila jinak – prodeje v roce 2024 klesly zhruba o pětinu a podíl na prémiovém trhu v Indii se propadl z 21 na pouhých 6 procent. Na jaře pak firma přiznala, že přehodnocuje regionální strategii, a z evropského týmu odešla prakticky celá řada manažerů. Spekulace o konci OnePlus v Evropě pokračují. Firma přiznává, že zvažuje změny, a odcházejí manažeři Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zmizí OnePlus úplně? Globálně nejspíš ne. Indie a Čína zůstávají mimo ohlášené změny – tam má OnePlus podle úniku pokračovat, byť možná v osekané podobě jako jednodušší produktová řada pod Oppem, zaměřená na levnější telefony a tablety. V Evropě pak roli značky převezme právě Oppo, které sem svoje telefony dodává souběžně už dnes. Co to znamená pro majitele OnePlus? Pokud máte doma OnePlus 15 nebo některý model řady Nord, panika není na místě. Podle úniku bude firma u už prodaných telefonů dál poskytovat podporu a aktualizace až do konce jejich životního cyklu. Zbylé skladové zásoby se mají doprodat bez dalšího doplňování – evropské e-shopy jsou ostatně podle serveru už teď skoro vyprodané. Otazník visí spíš nad budoucností. Kdo dnes shání nový telefon a láká ho OnePlus, měl by počítat s tím, že další modely už se do českých obchodů oficiálně nemusí dostat a dlouhodobá lokální podpora je nejistá. Zdůraznit ale musíme, že celá věc zatím stojí jen na úniku – dokud OnePlus nebo Oppo cokoliv oficiálně nepotvrdí, berte to všechno s rezervou. Sáhli byste ještě po telefonu OnePlus, když jeho budoucnost v Evropě visí na vlásku? Zdroje: WinFuture, Android Authority, 9to5Google Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon OnePlus Oppo spekulace Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024 Konkurence se třese! POCO X7 Pro míří do Česka se skvělou výbavou, známe všechny parametry Adam Kurfürst 26.12.2024