Skončí ikonická značka OnePlus? Firma to popírá, ale čísla a data hovoří jinak

OnePlus je prý systematicky rozebíráno – zavřená centrála, zrušené produkty, masivní propouštění OnePlus reagovalo, ale pouze CEO indické pobočky – a pouze za Indii Prodeje značky klesly o 20 %, podíl na indickém prémiovém trhu se propadl z 21 % na 6 % Jakub Kárník Publikováno: 21.1.2026 22:00 Když server Android Headlines minulý týden zveřejnil rozsáhlou investigativní zprávu o konci OnePlus, vyvolalo to vlnu znepokojení mezi fanoušky značky. Podle ní je OnePlus systematicky likvidováno – zavřená americká centrála, propuštěné týmy v Evropě, zrušené produkty. OnePlus se ozvalo. Ale ne tak, jak byste čekali. Popření, které nic nepopírá Na sociální síti X se vyjádřil Robin Liu, CEO OnePlus India. Jeho slova zněla pozitivně: zprávy jsou nepravdivé, firma bude fungovat normálně. Jenže je tu háček – Liu mluví výhradně za indickou pobočku. Na přímé dotazy uživatelů ohledně Severní Ameriky a Evropy, na svém účtu neodpověděl. A právě tam investigativní zpráva popisuje největší škody. I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations. We’re operating as usual and will continue to do so.Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs— Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026 Komentáře pod příspěvkem to reflektují. „Mluvíte za celé OnePlus, nebo jen za Indii?“ ptá se jeden z uživatelů. „Těžko ignorovat, že všechna vyjádření se týkají pouze Indie,“ dodává technologický tvůrce M. Brandon Lee. Globální OnePlus mlčí. Čísla, která nelze popřít Investigativní zpráva Android Headlines staví na datech od analytických firem Omdia, Canalys, TechInsights a Counterpoint. A ta jsou nemilosrdná. Prodeje OnePlus klesly v roce 2024 o více než 20 % – z přibližně 17 milionů kusů na 13–14 milionů. Mateřská společnost OPPO Group přitom rostla o 2,8 %. Podle Omdia byl růst „tažen výhradně značkou OPPO“. Indie měla být záchranou. Místo toho se stala symbolem pádu. V květnu 2024 přestalo přibližně 4 500 maloobchodních prodejen v šesti státech prodávat telefony OnePlus – kvůli problémům se zárukou a minimálním maržím. Podíl na prémiovém segmentu se během roku propadl z 21 % na 6 %. To je pokles o 71 %. V Číně to nedopadlo lépe. Prezident OnePlus Li Jie si na začátku roku 2024 dal veřejný cíl: překonat 3% podíl. OnePlus dosáhlo 1,6 %. Li Jie později médiím řekl, že prodeje byly „v zásadě stabilní“. Matematika ale říká něco jiného – pokles z 2 % na 1,6 % je dvacetiprocentní propad. Zavřené kanceláře, zrušené produkty Podle zprávy OnePlus v březnu 2024 bez oznámení zavřelo svou americkou centrálu v Dallasu. Co zbylo, je méně než 15 lidí v Palo Alto pro celou Severní Ameriku. Partnerství s T-Mobilem skončilo začátkem roku 2023. OnePlus 15 se v USA prodává pouze bez operátora – na trhu, kde většinu smartphonů prodávají právě operátoři. Evropa prořídla ještě dříve. V roce 2020 OnePlus zredukovalo týmy ve Francii, Německu a Velké Británii z přibližně 60 zaměstnanců na méně než 10. Žádná tisková zpráva, žádné vysvětlení. A pak jsou tu zrušené produkty. Podle zdrojů Android Headlines OnePlus Open 2 ani kompaktní vlajková loď 15s nevyjdou – oba projekty byly zastaveny. Prezentace OnePlus 15 proběhla přes Zoom, zatímco předchozí vlajkové lodě měly vícedenní eventy s novináři z celého světa. Vzorec, který už známe 14 miliard dolarů. Tolik OPPO v prosinci 2022 údajně investovalo do záchrany OnePlus – otevřelo své prodejny, servisní centra, povolilo prodej bez marže. To není růstová investice. To je resuscitace. A nefungovala. Android Headlines správně připomíná, že stejným scénářem prošly značky jako Nokia, BlackBerry, HTC i LG. Ústup ze Západu, konsolidace na domácí trhy, a nakonec uzavření. Všechny tyto značky investorům tvrdily, že je vše v pořádku. Co to znamená pro majitele OnePlus Pokud máte telefon OnePlus, není důvod k panice. Aktualizace systému a bezpečnostní záplaty přijdou podle plánu – 3–4 roky Androidu, 4–5 let bezpečnostních patchů. OPPO jako mateřská společnost tyto závazky podrží. Váš telefon nepřestane fungovat přes noc. Otázka je, co bude potom. Investigativní zpráva netvrdí, že OnePlus zítra zmizí – tvrdí, že značka je systematicky utlumována. Že rozhodnutí už padla a provádějí se potichu, bez tiskových zpráv. OnePlus 16 by mohl být posledním skutečným pokračovatelem filozofie „Never Settle“. OnePlus kdysi dokázalo, že nemusíte být Samsung nebo Apple, abyste nabídli vlajkovou výbavu. Pozvánkový systém, komunita, která formovala produkt, specifikace za poloviční cenu. Pokud zprávy odpovídají realitě, průmysl právě ztrácí jednoho z posledních rebelů. Věříte oficiálnímu vyjádření OnePlus, nebo spíš investigativní zprávě? Zdroj: Android Headlines, Robin Liu (X) O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi