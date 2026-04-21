Spekulace o konci OnePlus v Evropě pokračují. Firma přiznává, že zvažuje změny, a odcházejí manažeři Hlavní stránka Zprávičky OnePlus oficiálně potvrzuje, že evropská pobočka „přehodnocuje regionální strategii a produktový plán“ Z klíčových pozic v Evropě a Velké Británii během jediného týdne odešla řada manažerů včetně šéfa pro UK a Španělsko Firma slibuje, že poprodejní podpora, aktualizace i záruční závazky zůstanou pro stávající uživatele zachovány Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.4.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Koncem minulého měsíce jsme informovali o spekulacích, podle nichž by značka OnePlus mohla už v průběhu dubna stáhnout své aktivity z Evropy a dalších globálních trhů. Tehdy šlo především o tvrzení insidera Yogeshe Brara a nejmenovaného zdroje serveru 9to5Google. Tentokrát už ale spekulace nabírají jasnější kontury – samotná firma přiznává, že evropskou strategii přehodnocuje, a zároveň z pobočky odcházejí lidé, kteří v ní strávili i více než deset let. OnePlus Evropa oficiálně „přehodnocuje“ směřování Během týdne se uvolnila spousta vyšších pozic Signály, které nelze přehlédnout Co to znamená pro české zákazníky? OnePlus Evropa oficiálně „přehodnocuje“ směřování Server Android Authority oslovil OnePlus s žádostí o komentář k probíhajícím změnám a obdržel poměrně opatrně formulované vyjádření od nejmenovaného vedoucího pracovníka pro evropský region. Podle něj „OnePlus Europe přehodnocuje regionální plán a produktovou strategii“. Značka však ujistila, že servis, softwarové aktualizace a závazky vůči všem uživatelům jsou „plně garantovány“. Prohlášení samo o sobě neříká, že by firma z Evropy odcházela. Zároveň ale ani takový scénář nijak nevyvrací. Podobně opatrnou formulaci použil i server 9to5Google, podle něhož je možné, že OnePlus svým zaměstnancům doporučil prezentovat dění v pobočce jako plánovanou restrukturalizaci. Vše v kontextu dalších událostí naznačuje, že situace je vážnější, než by firma pravděpodobně chtěla přiznat. Během týdne se uvolnila spousta vyšších pozic Nejpodstatnějším signálem je řada odchodů zaměstnanců z vyšších pozic, která začala přibližně před týdnem. Android Authority na základě profilů na síti LinkedIn a vlastního pátrání identifikoval hned několik bývalých lidí z OnePlus: Serban Chiscop – country manažer pro Velkou Británii a Španělsko, ve firmě strávil téměř deset let Tania Calheiros – PR manažerka pro Velkou Británii Aske Ryskov Kjær – senior PR manažer pro EU Dani González – PR manažer pro Španělsko Jeden z bývalých zaměstnanců, jehož jméno server z právních důvodů nezveřejnil, situaci popsal stručně: „Jak vidíte, minulý týden opustil firmu prakticky celý evropský tým.“ Samotní odcházející lidé se podrobnějšímu komentáři vyhýbali a na dotazy reagovali s odkazem na právní závazky. Ještě jeden přesun stojí za pozornost – James Paterson, senior PR manažer pro globální agendu, po šesti letech v OnePlus přešel k sesterské značce OPPO. V kombinaci s dalšími odchody to působí jako přesun talentu zpět do mateřské firmy. Signály, které nelze přehlédnout Že se s evropskou prezentací OnePlus něco děje, naznačují i další drobné indicie. Oficiální účet OnePlus Europe na platformě X, jak upozorňuje Android Authority, nepublikoval od července loňského roku. Regionální účty na Instagramu rovněž působí zanedbaně. K tomu se pojí události z indické pobočky, o nichž jsme psali v březnu. Z pozice generálního ředitele tam v tichosti odešel Robin Liu, který ještě v lednu důrazně tvrdil, že firma „funguje normálně a bude v tom pokračovat". Krátce po jeho odchodu navíc OnePlus v Indii ukončil kamennou distribuci a přešel na čistě online prodej. Co to znamená pro české zákazníky? Na konkrétní dopady je ještě brzy. Telefony OnePlus 15, které do Česka dorazily na konci loňského roku, stále standardně seženete u tuzemských prodejců. Stejně tak nic nenasvědčuje tomu, že by se v krátkém horizontu mělo něco měnit na softwarových aktualizacích nebo záručním servisu – oficiální prohlášení firmy v tomto ohledu působí celkem jasně. Pokud však OnePlus v Evropě skutečně zredukuje své aktivity, bude otázkou, jak rychle se sem budou dostávat nové modely, zda zůstane zachována česká lokalizace marketingu a jak dobře bude fungovat komunikace se zákazníky v případě problémů. Pro toho, kdo právě zvažuje nákup telefonu OnePlus, zatím nehrozí bezprostřední riziko. Pokud ale od značky očekáváte dlouholetý vztah včetně pohodlného servisu a výměny za novější model po několika letech, dává smysl sledovat, jak se situace v následujících týdnech vyvine. Oficiální potvrzení, nebo naopak vyvrácení spekulací by teoreticky mohlo přijít kdykoliv. Jak byste reagovali na případný odchod OnePlus z českého trhu? Zdroje: Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi