Odejde OnePlus z Evropy? Spekulace o stažení značky z určitých trhů znovu oživly Hlavní stránka Zprávičky Známý insider Yogesh Brar na platformě X tvrdil, že OnePlus ukončí činnost na globálních trzích a soustředí se na Indii Server 9to5Google na základě vlastního zdroje uvádí, že k odchodu z některých regionů včetně Evropy by mohlo dojít už v dubnu Z pozice šéfa indické pobočky odchází Robin Liu, který ještě v lednu podobné spekulace vyvracel Adam Kurfürst Publikováno: 26.3.2026 08:00 Spekulace o budoucnosti značky OnePlus na trzích mimo Čínu se objevují už několik týdnů, tentokrát však přicházejí s dosud nejkonkrétnějšími detaily. Zatímco v lednu šéf indické pobočky Robin Liu ujišťoval veřejnost, že firma funguje normálně, nyní sám z pozice odchází. A nezávisle na tom přicházejí zprávy o možném úplném stažení značky z Evropy a Severní Ameriky. Spekulace zase oživly Šéf indické pobočky končí a vrací se do Číny Co to znamená pro současné majitele? Spekulace zase oživly Novou vlnu spekulací rozpoutal příspěvek insidera Yogeshe Brara zveřejněný začátkem týdne na platformě X, v němž tvrdil, že OnePlus ukončí činnost na globálních trzích a mimo Čínu se zaměří pouze na nižší a střední cenovou kategorii v Indii. Příspěvek byl krátce poté smazán, což však nezabránilo dalšímu šíření informací. S podrobnějšími detaily následně přišel server 9to5Google, který se odvolává na vlastní zdroj obeznámený s interním děním ve firmě. Podle něj OnePlus ukončí činnost v některých regionech včetně velké části Evropy, a to potenciálně již v dubnu 2026. Přesný časový harmonogram nicméně nebyl sdělen. Server rovněž uvádí, že někteří zaměstnanci již byli o rozhodnutí informováni předem a obdrželi odstupné. Šéf indické pobočky končí a vrací se do Číny Pikantní na celé situaci je, že z pozice generálního ředitele OnePlus India nyní odchází Robin Liu, který se vrací do Číny. Právě on přitom ještě v lednu vyvracel spekulace o problémech značky, když prohlásil, že firma „funguje normálně a bude v tom pokračovat". S informacemi tehdy přišel server Android Headlines. OnePlus k Liuovu odchodu uvedlo, že jde o jeho osobní rozhodnutí: „Děkujeme Robinovi za jeho přínos pro OnePlus India. Odchází, aby se věnoval svým osobním zájmům, a přejeme mu vše nejlepší do budoucna. Indické operace OnePlus pokračují s lokální strategií a zajištěnou kontinuitou podnikání." Kdo Liua v čele indické pobočky nahradí, firma zatím neoznámila. Co to znamená pro současné majitele? OnePlus v minulosti ujišťovalo, že i v případě strukturálních změn bude garantovat poprodejní podporu, softwarové aktualizace a závazky vůči uživatelům. Jak přesně by však případné stažení z trhů ovlivnilo komunitní fóra nebo dostupnost náhradních dílů, zatím není jasné. Telefony OnePlus jsou v Evropě, Velké Británii i Severní Americe stále v prodeji, od konce loňského roku u nás například pořídíte řadu OnePlus 15. Společnost se k nejnovějším spekulacím o odchodu z trhů zatím nevyjádřila nad rámec prohlášení k odchodu Robina Liu. Jak byste reagovali na případný odchod OnePlus z českého trhu? Zdroje: 9to5Google, Notebookcheck, Android Central