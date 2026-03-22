OnePlus Watch 4 se blíží. Na internet unikly jejich specifikace

Hodinky mají dostat vyšší odolnost IP69 a baterii s kapacitou 646 mAh
Procesor Snapdragon W5 Gen 1 a 1,5" AMOLED displej zůstávají beze změny

Adam Kurfürst Publikováno: 22.3.2026 16:00

Od uvedení OnePlus Watch 3 uplynul zhruba rok, a tak je na čase pro nástupce. Ten se nyní objevil v certifikační databázi EMVCo určené pro testování bezkontaktních plateb, což naznačuje blížící se představení. Spolu s certifikací unikly i klíčové specifikace. Známé specifikace: evoluce místo revoluce Dvě varianty? Známé specifikace: evoluce místo revoluce Podle dostupných informací budou OnePlus Watch 4 poháněny čipsetem Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, tedy stejným jako u předchůdce. Displej má zůstat 1,5″ LTPO AMOLED s rozlišením 466 × 466 pixelů v 47mm pouzdře. OnePlus Watch 4 will be launching soon, as it gets clears EMVCo.Expected Specs:– Snapdragon W5 Gen 1– 1.5" LTPO AMOLED, 466 x 466– IP69 rated– Wear OS 5.0– 646mAh– 47mm pic.twitter.com/bdHCUk1txI— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 18, 2026 Baterie s kapacitou 646 mAh je prakticky totožná s Watch 3, které disponují 648mAh článkem. Výdrž by se tak měla pohybovat na podobné úrovni, tedy několik dní při běžném používání. Novinka od OnePlus tak ani nedožene nedávno uvedené Xiaomi Watch 5 s 930 mAh. Hlavní novinkou je certifikace IP69, která znamená odolnost vůči vysokotlakým proudům horké vody. To je upgrade oproti standardnímu IP68 u Watch 3. V praxi by tak hodinky měly lépe odolávat extrémním podmínkám při sportu. Dvě varianty? Zajímavostí je, že databáze EMVCo obsahuje dva různé modely: XL905 a XL907. Co přesně to znamená, zatím není jasné. Může jít o verzi Pro, případně o menší velikostní variantu podobně jako u Watch 3, které vyšly nejprve ve 46mm a později i 43mm provedení. Co se týče operačního systému, leaker uvádí Wear OS 5, nicméně certifikační dokument zmiňuje verzi 6.0. Vzhledem k tomu, že Wear OS 6 je venku již téměř rok, je pravděpodobnější ta druhá možnost. Kdy přesně hodinky dorazí, zatím nevíme, ale mohlo by to být již brzy. Cena se při uvedení pravděpodobně bude pohybovat kolem 9 tisíc korun. Pořídili byste si OnePlus Watch 4? Zdroje: Android Authority, Android Police, GSMArena