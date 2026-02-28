Xiaomi Watch 5 přicházejí s Wear OS, gigantickou baterií a speciálním senzorem. Cena je příznivější, než jsme čekali Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Watch 5 s operačním systémem Wear OS 6 oficiálně dorazily na český trh za 6 999 Kč. Hodinky přinášejí unikátní EMG senzor pro ovládání gesty a předinstalovaného asistenta Google Gemini. Baterie s kapacitou 930 mAh vydrží až 6 dní v chytrém režimu nebo 18 dní v úsporném módu. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 V první polovině února jsme vás jako první na světě exkluzivně informovali o specifikacích globální verze chytrých hodinek Xiaomi Watch 5. Nyní jsou hodinky oficiálně v prodeji a za příznivějších 6 999 Kč. Pyšní se operačním systémem Wear OS, EMG senzorem a pomalu až neuvěřitelně velkou baterií, která slibuje fantastickou výdrž. Wear OS 6 a služby Google na zápěstí Zatímco čínská varianta běží na proprietárním systému Xiaomi, globální verze pro Česko přichází s operačním systémem Wear OS 6 od Googlu. To znamená přístup k obchodu Google Play, optimalizovaným aplikacím jako Google Kalendář, Mapy nebo YouTube Music či bezkontaktním platbám přes Google Peněženku díky integrovanému NFC čipu. Xiaomi Watch 5 jsou navíc prvními hodinkami značky s předinstalovanou službou Google Gemini. Hlasový asistent tak funguje přímo ze zápěstí bez nutnosti sahat po telefonu – ať už potřebujete vyhledat informace, nastavit připomínku nebo získat navigaci. EMG senzor: Ovládání pohyby ruky Nejvýraznější novinkou je EMG senzor (elektromyografie), který Xiaomi Watch 5 přinášejí jako vůbec první chytré hodinky na světě. Senzor snímá elektrické signály ze svalů ruky a převádí je na ovládací gesta. K dispozici máte dvě univerzální gesta – dvojí sevření prstů a dvojí promnutí – a tři přizpůsobitelná: lusknutí prsty, zatřesení zápěstím a otočení zápěstím. Pomocí těchto gest lze odmítnout hovor, ztlumit budík, spustit trénink nebo na dálku ovládat fotoaparát telefonu. Funkce ocení zejména sportovci nebo kdokoli, kdo má zrovna plné ruce. Baterie s kapacitou 930 mAh Pod kapotou pracuje dvoučipová architektura složená z hlavního procesoru Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 a nízkoenergetického koprocesoru BES2800. Hlavní čip vyrobený 4nm procesem obstarává náročnější úlohy, zatímco koprocesor zajišťuje kontinuální monitorování zdraví s minimální spotřebou. Baterie s kapacitou 930 mAh obsahuje 10% podíl křemíku a uhlíku, což přispívá k vyšší energetické hustotě. V chytrém režimu s aktivním Wear OS vydrží hodinky až 6 dní, v úsporném módu se výdrž prodlužuje na 18 dní. Nabíjení probíhá přes magnetický konektor. Prémiové materiály a velký displej Xiaomi Watch 5 disponují 1,54″ AMOLED displejem s rozlišením 480 × 480 pixelů a jasem 1 500 nitů. Rámečky kolem obrazovky mají tloušťku pouhých 2,6 mm, díky čemuž displej zabírá 78,28 % čelní plochy. Obrazovku chrání safírové sklo, které je odolné proti poškrábání. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli 316L a hodinky váží 56 gramů bez řemínku. Rozměry činí 47 × 47 × 12,3 mm. Vodotěsnost 5 ATM umožňuje plavání i sprchování. Fluorokaučukový řemínek je nastavitelný v rozmezí 135–205 mm. Zdravotní funkce a sportovní režimy Hodinky nabízejí komplexní sadu senzorů pro sledování zdraví. Kromě optického snímače tepové frekvence a měření SpO2 je k dispozici také EKG senzor pro snímání elektrokardiogramu. Rychlá kontrola zdravotních parametrů jedním klepnutím zobrazí přehled během 60 sekund. Pro sportovce je připraveno více než 150 režimů a dvoupásmový GNSS s podporou pěti satelitních systémů pro přesné určení polohy i v náročném terénu. Hodinky podporují také offline mapy pro navigaci bez připojení k telefonu. Cena a dostupnost v Česku Xiaomi Watch 5 jsou v Česku k dispozici za 6 999 Kč ve dvou barevných variantách – černé (Black) a zelené (Juniper Green). Oproti naší dřívější zprávě, kde jsme na základě více nezávislých zdrojů uváděli cenu 7 990 Kč, jde o příjemný rozdíl téměř tisíc korun. Hodinky jsou k dispozici pouze ve 47mm velikosti. Pořídíte si Xiaomi Watch 5 s Wear OS? Zdroj: TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 