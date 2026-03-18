Běžecké hodinky Huawei Watch GT Runner 2 míří do Česka! Vypadají parádně a teď je koupíte se slevou

Huawei Watch GT Runner 2 se začnou v Česku prodávat 31. března od 8 999 Kč se zaváděcí slevou
Běžecké hodinky s titanovým pouzdrem nabídnou EKG, maratonský režim a až 14 dní výdrže
Vylepšená GPS s 3D plovoucí anténou slibuje o 20 % přesnější sledování trasy i v zástavbě

Jakub Kárník
Publikováno: 18.3.2026 20:00

Po pěti letech přichází Huawei s nástupcem svých běžeckých hodinek. Watch GT Runner 2 se na český trh dostanou 31. března a cílit budou především na aktivní sportovce, kteří hledají kombinaci přesného měření a dlouhé výdrže. Předobjednávky už běží na Alza.cz ve třech barevných variantách — Dawn Orange, Midnight Black a Dusk Blue.

Titanové pouzdro a GPS, která nepřijde o signál

Oproti první generaci Huawei zapracoval hlavně na konstrukci a přesnosti polohových dat. Pouzdro využívá ultratenkou titanovou slitinu formovanou nanolisováním, díky čemuž jsou hodinky lehčí a štíhlejší. Displej kryje druhá generace skla Kunlun se špičkovým jasem 3 000 nitů, takže čtení hodnot na přímém slunci by neměl být problém. Klíčovou novinkou je 3D plovoucí anténa v kombinaci s algoritmem pro inteligentní pokrytí pozice. Huawei slibuje o 20 % přesnější zaměření než u předchůdce, a to i v tunelech, podchodech nebo na zastíněných trasách — tedy přesně tam, kde běžné sportovní hodinky často ztrácejí signál a pak vykreslují fantasmagorické cikcaky na mapě.

EKG, maratonský režim a dvoutýdenní výdrž

Hodinky jsou vybaveny EKG a měřením variability srdečního tepu (HRV), což jsou funkce, které u běžeckých hodinek v této cenové kategorii nejsou samozřejmostí. Běžci pak ocení inteligentní maratonský režim, vyvinutý ve spolupráci s týmem dsm-firmenich a kalibrovaný s elitními závodníky. V praxi by měl fungovat jako trenér v reálném čase — hlídat tempo, doporučovat strategii a po závodě nabídnout analýzu výkonu.

Výdrž baterie činí podle Huawei až 14 dní při běžném používání, respektive 32 hodin při nepřetržitém sledování venkovního tréninku s GPS. Za tímto číslem stojí nová vrstvená silikonová baterie s o 68 % vyšší energetickou hustotou. Hodinky jsou kompatibilní s Androidem i iOS a podporují i bezkontaktní platby prostřednictvím funkce Curve Pay.

Cena a dostupnost v Česku

Huawei Watch GT Runner 2 se začnou prodávat 31. března se zaváděcí cenou 8 999 Kč (sleva 10 %). Po skončení akce 3. května se cena vrátí na 9 999 Kč. Kdo k hodinkám přihodí do košíku sluchátka FreeClip 2, získá navíc slevu 1 000 Kč na sluchátka — celkově tak lze na sportovním balíčku ušetřit až 2 000 Kč.