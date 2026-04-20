Únik One UI 9 odhaluje skvělé novinky. Kterou oceníte nejvíc?

V novém uniklém buildu One UI 9 běžícím na Androidu 17 se objevila řada nových funkcí Mezi novinky patří Tap to Share přes NFC, widgety pro Bixby a nová sekce Warranty and Care Oficiální premiéra One UI 9 se očekává v červenci společně se skládačkami Galaxy Z Fold8 a Z Flip8 Adam Kurfürst Publikováno: 20.4.2026 18:00 Samsung má sice pořád plné ruce práce s betaverzí One UI 8.5, interně už ale pracuje na další velké aktualizaci. Redakce serveru SamMobile získala novější testovací build One UI 9 a otestovala ho na Galaxy S26. Na rozdíl od prvních buildů z minulého měsíce, které stály ještě na Androidu 16, už tento běží na Androidu 17 a konečně ukazuje konkrétní novinky, jimiž chce Samsung rozšířit svou nadstavbu. Tap to Share: sdílení souborů klepnutím telefonů o sebe Widgety pro Bixby a nové menu pro servis Praktické novinky pro lepší přístupnost Premiéra na léto Tap to Share: sdílení souborů klepnutím telefonů o sebe Jednou z nejzajímavějších novinek, která se objevila přímo v menu Quick Share, je funkce Tap to Share. Ta uživatelům umožní přenášet fotografie, videa a další soubory jednoduše tak, že přiloží svůj telefon k jinému zařízení. Na telefonech řady Galaxy S26, které mají NFC antény jak na zádech, tak na horní hraně, dokonce stačí k přenosu přiložit druhé zařízení k horní hraně telefonu. Už dříve jsme funkci popsali v samostatném článku. Widgety pro Bixby a nové menu pro servis V uniklém buildu se objevily widgety pro asistenta Bixby ve velikostech 2×1, 2×2 a 4×1 (respektive 4×2 ve větší verzi). Menší provedení nabízejí pouze ikony mikrofonu a klávesnice pro rychlé spuštění interakce, zatímco největší widget obsahuje celé textové pole. Jedná se zjevně o ranou verzi a není jisté, zda v této podobě doputují do finálního vydání. Chystá se také nová sekce Warranty and Care (záruka a péče) v nastavení, která má sloužit jako centrální přehled pro servis a podporu. Uživatelé tu najdou informace o záruce, možnosti diagnostiky, vzdálenou asistenci a dokonce i integraci Bixbyho, který může pomoci řešit problémy hlasovým příkazem. Praktické novinky pro lepší přístupnost Chvályhodnou novinkou jsou rozšíření v oblasti přístupnosti. Funkce Select to Speak umožňuje klepnout na libovolnou položku na obrazovce a nechat si ji přečíst nahlas, zatímco Text Spotlight zvětší text pro lepší čitelnost. Zásadní je, že tyto funkce byly dosud dostupné pouze po doinstalování aplikace Android Accessibility Suite z Google Play – teď se mají stát standardní součástí systému. Drobných vylepšení pak doznal také rychlý panel, kde jsou ještě větší posuvníky pro hlasitost a jas než v prvních buildech One UI 9. Samsung zkrátka stále experimentuje a ladí detaily. Premiéra na léto One UI 9 je stále v aktivním vývoji a některé funkce, především nové schopnosti Galaxy AI, se podle všeho odhalí až později v rámci vývojového cyklu. Oficiální premiéru lze očekávat společně s Galaxy Z Fold8 a Z Flip8, které Samsung pravděpodobně odhalí v červenci. Pro uživatele starších modelů pak dorazí aktualizace postupně, jak už jsme u Samsungu zvyklí. Zdroje: SamMobile, Android Authority, Android Police