TOPlist

Slušný Samsung pod 2,5 tisíce! Má 90Hz displej, 50MP foťák a dlouhou podporu

  • Samsung Galaxy A16 LTE je základní telefon s překvapivě slušnou výbavou — AMOLED displej, 50Mpx foťák a šestiletá softwarová podpora
  • Původně 4 490 Kč, nyní 2 790 Kč a s kódem ALZADNY15 vyjde na 2 372 Kč — sleva téměř 50 %
  • Za necelých 2 400 Kč jeden z nejdostupnějších Samsungů — ideální pro babičku, děti, jako záložní mobil nebo pro nenáročného uživatele

Sdílejte:
Jakub Kárník
19.4.2026 18:00
Ikona komentáře 0
samsung galaxy a16 lte cerna zada a vrsek displeje oficialni

Ne každý potřebuje vlajkový telefon za dvacet tisíc — a přesně pro tyhle uživatele existuje řada Galaxy A. Samsung Galaxy A16 LTE je teď na Alze za 2 372 Kč po uplatnění kódu ALZADNY15. Z původních 4 490 Kč cena spadla na aktuálních 2 790 Kč a sleva ji posunula ještě níž — reálná úspora oproti startovní ceně je přes dva tisíce korun.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud sháníte první telefon pro dítě, aktualizaci pro babičku nebo záložní mobil do šuplíku — má vše podstatné včetně NFC plateb, velkého displeje a spolehlivého systému.
⚠️ Zvažte, že 4 GB RAM a Helio G99 stačí na běžné používání, ale žádné vážnější hraní ani náročný multitasking od toho nečekejte. Fotoaparát je podle uživatelů průměrný a v balení chybí nabíječka.
💡 Za 2 372 Kč dostanete 6,7″ AMOLED displej (90 Hz), 128GB úložiště + slot na microSD až 1 TB, 50Mpx fotoaparát, 5 000mAh baterii, NFC platby, čtečku otisků v tlačítku a šest let softwarových aktualizací.

KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15

Co si lidé nejvíc pochvalují

V recenzích se opakovaně objevují tři body — výdrž baterie, AMOLED displej a dlouhá softwarová podpora. Samsung u této cenovky garantuje 6 generací aktualizací Androidu, což je věc, kterou v segmentu pod tři tisíce korun jiný výrobce prakticky nenabízí. Telefon tak bude dostávat bezpečnostní záplaty až někdy do roku 2030 (je to model z roku 2024). Aktuálně byl již updatován na Android 16 s One UI 8. 5 000mAh baterie vydrží při běžném používání dva dny — jeden z recenzentů píše, že mobil běžně zvládne dva dny a při šetřivém režimu i víc. Z uživatelských komentářů také vyplývá, že se telefon často kupuje jako dárek pro staršího člena rodiny nebo jako první mobil pro dítě — a všichni jsou vesměs spokojení. Oceňují přitom velký displej, jednoduchou obsluhu One UI a rodičovskou kontrolu.

Zmiňme ještě jednu drobnost, kterou cení lidé přecházející ze starších Samsungů — čtečka otisků je integrovaná do vypínacího tlačítka a funguje přesně a rychle. Na boku telefonu je taky NFC pro bezkontaktní platby, což už dnes k základní výbavě patří, ale v téhle cenovce to samozřejmost není.

S čím počítat

4 GB RAM je na rok 2026 opravdu málo a při spouštění aplikací občas uvidíte vteřinové zpoždění. Procesor MediaTek Helio G99 je průměr — na sociální sítě, platby, messaging a videa v pohodě, na hraní her náročných 3D her to ale není. Fotoaparát je v recenzích popisován slovy „za tu cenu dobrý“ až „hnusný“ podle náročnosti uživatele — pravda bude někde mezi, samozřejmě nečekejte zázraky. V balení chybí nabíječka, ale USB-C kabel tam je. A jeden uživatel upozorňuje, že chybí samostatný slot na paměťovou kartu — u dvou SIM karet musíte volit mezi druhou SIM a microSD kartou. Telefon je také dost velký a těžký (200 gramů), takže pro malé dětské ruce to může být výzva.

VYUŽÍT SLEVU 15 %

Volíte u levných telefonů raději značku se zárukou aktualizací, nebo maximální výkon bez ohledu na jméno výrobce?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

Sdílejte:

