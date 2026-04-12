Google si od Applu půjčí skvělou funkci. Nabídne šikovný způsob, jak sdílet soubory a kontakty Servery 9to5Google a Android Authority aktivovaly uživatelské rozhraní připravované funkce Tap to Share Sdílení kontaktů, fotek, videí či odkazů bude fungovat pouhým přiložením horních částí dvou telefonů k sobě Funkce by měla dorazit společně se stabilní verzí Androidu 17 a prvními zařízeními s podporou budou telefony Samsung a Google Pixel Adam Kurfürst Publikováno: 12.4.2026 22:02 Koncem března jsme informovali o tom, že Google a Samsung pracují na funkci Tap to Share, která umožní sdílení souborů pouhým přiložením dvou telefonů k sobě. Tehdy šlo především o náznaky ukryté v kódu Androidu 17 a One UI 9. Nyní se redakcím serverů 9to5Google a Android Authority podařilo aktivovat samotné uživatelské rozhraní, díky čemuž máme o chystané novince mnohem jasnější představu. Inspirace iPhony je zřejmá Sdílet toho půjde požehnaně Kdy se dočkáme? Inspirace iPhony je zřejmá Nově aktivované rozhraní v Google Play Services verze 26.15.31 prozrazuje konkrétní postup pro sdílení. Uživatel nejprve odemkne telefon, poté překryje horní části obou zařízení tak, aby byly displeje viditelné. Následně stačí počkat, dokud telefony nezačnou „svítit" – zobrazí se animace podobná té, kterou znají majitelé iPhonů z funkce NameDrop. Google v rozhraní zmiňuje i možné postupy řešení pro případ, že sdílení nebude fungovat napoprvé. Uživatelé mohou zkusit držet telefony zády k sobě, což zohledňuje fakt, že NFC čipy jsou na různých Android telefonech umístěny na odlišných místech. Zatímco třeba Samsung Galaxy S26 má čip směrem k horní části, jiné telefony jej mají uprostřed zadní strany. Sdílet toho půjde požehnaně Tap to Share umožní okamžité sdílení kontaktů, fotografií, videí, odkazů i polohy. Server 9to5Google navíc objevil, že uživatelé zařízení Samsung budou moci sdílet svou vizitku (VCard) s ostatními – podobně jako při výměně kontaktů přes Apple NameDrop. Samotný přenos dat by měl probíhat přes Wi-Fi Direct, zatímco NFC poslouží pouze jako spouštěč, což zajistí vysokou rychlost přenosu. Kdy se dočkáme? Funkce zatím není plně funkční a jde pouze o experty aktivované prvky v rozhraní. Podle portálu Android Authority by stabilní verze Androidu 17 mohla být ideální příležitostí pro oficiální uvedení. Prvními zařízeními s podporou budou pravděpodobně telefony Samsung a Google Pixel, ostatní výrobci by měli následovat později. Těšíte se na možnost sdílet soubory pouhým přiložením telefonů? Zdroje: 9to5Google, Android Authority O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi