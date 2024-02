Půjde to letos bez AI? Update pro OnePlus 12 říká ne!

OnePlus 12 bude pravděpodobně jedním z nejlepších telefonů roku 2024

Absence funkcí spojených s AI by ale telefonu dlouhodobě mohla dost uškodit

Výrobce si je tohoto rizika vědom a hned na začátku února připravil důležitý update

OnePlus 12 patří k nejzajímavějším telefonům a většina zahraničních recenzentů se shodovala, že hlavní slabinou tohoto přístroje je absence jakýchkoliv pokročilejším funkcí spojených s AI. Naproti tomu v případě tiskové konference společnosti Samsung a představení řady Galaxy S24 byla AI vidět všude.

Hodně jsme se jí věnovali v recenzi Galaxy S24 Ultra. Bylo jen otázkou času, kdy OnePlus bude na riziko reagovat a uvolní update, který nejnovější vlajkovou loď naučí alespoň něco. Nikdo nečeká, že se OnePlus dokáže rovnou vyrovnat Samsungu nebo jej překonat, ale každá snaha se cení.

Hned na úvod OnePlus musíme pochválit, že funkce spokojené s AI dorazily nejenom do OnePlus 12, ale dokonce do předchozího OnePlus 11. Pojďme se ale konkrétně podívat na první ochutnávku. AI Summarizer vám vytvoří přehledy hovorů rozdělených dle času, místa a dalších parametrů. AIGC Remover je editor fotografií, který vám umožní z vašich snímků odstranit nežádoucí osoby nebo předměty, podobně jako to nabízí telefony Samsung nebo Google. Na závěr přichází Article Summarizer, který vám dokáže z článků vytáhnout podstatné informace na jediné kliknutí.

Nic z toho vás nezaujalo? Dobrá zpráva je, že OnePlus 12 má pořád co nabídnout, kombinace procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a operačního systému Android 14 má solidní potenciál. Ale co se týká AI, výrobci bude nějakou dobu trvat než jej do systému více integruje. Dovolím si ale (možná odvážně) tvrdit, že menší přítomnost AI může být pro některé potenciální zákazníky naopak bonusem. Otázkou zůstává, jestli jich bude nebo nebude dostatek…

Dáte OnePlus 12 šanci?

Zdroj: gizmochina