Kupní síla podle OnePlus? V Česku žijí samí boháči!

Před pár dny jsem na jednom zahraničním serveru narazil na článek, který informoval o výrazné slevě na OnePlus 11. Tento telefon se mi vzhledově líbil už dlouho a na okamžik jsem zaváhal, že bych si nadělil opožděný vánoční dárek. Cena byla vskutku lákavá a vůbec mi nevadí, že OnePlus 12 je lepší.

OnePlus 11 ve variantě se 16 GB operační paměti a interním úložištěm s kapacitou 256 GB vychází na 629 amerických dolarů, k tomu je potřeba připočítat daň a poštovné. Dohromady si zákazník v USA může telefon pořídit za nějakých 15 353 korun. V Evropě je cena horší, v České republice ještě víc…

Z americké verze stránek si telefon do Evropy respektive do České republiky objednat nemůžete, musíte přejít na stránky pro danou zemi nebo využít služeb nějakého místního prodejce. Přepnul jsem se tedy na lokální verzi stránek OnePlus a při pohledu na aktualizované ceny jsem se nestačil divit.

OnePlus 11 nabízí skvělý poměr cena vs výkon. Ale jen někde!

Přichází zrada – stejná verze vyjde z českých stránek na 879 euro, v aktuálním kurzu to vychází na téměř 22 tisíc korun. Přirážka proti USA činí téměř 50 procent a to mi nepřijde fér. Chápu, že v každé zemi máme trochu jiné záruční podmínky, ale pořád si nemyslím, že by podobný rozdíl byl na místě. Rezignovaně jsem se podíval do sousedních zemí, abych byl překvapený ještě jednou.

Například v Rakousku si stejný telefon můžete zakoupit za 799 euro, tedy o dva tisíce korun levněji. To už není tak velký rozdíl, ale ptám se proč? Pravděpodobně má výrobce pocit, že v České republice žijí samí boháči, kteří si za telefony rádi připlatí. Alespoň mě uklidnilo, že v Polsku mají zákazníci stejné ceny jako v České republice. Zvažoval jsem nákup OnePlus 12 především kvůli procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a skvělému displeji, ale po této zkušenosti mě to přešlo.

Na závěr snad jen malý tip – pokud vás OnePlus 11 přece jenom láká, verzi s 8 GB operační paměti a 128GB úložištěm nabízí za v černé barvě za 16675 korun Mironet a to je podle mého velmi rozumná cena. Ve srovnání s cenou v USA je to ale pořád dražší, navíc tamější zákazníky za nižší cenu dostanou 16 GB RAM a dvojnásobné úložiště.

