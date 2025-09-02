One UI 8 aktualizace míří na další Samsungy, zatím v beta verzi Hlavní stránka Zprávičky OneUI 8 je aktuálně nejnovější verzí nadstavby od Samsungu Tato aktualizace s sebou nese především Android 16 a spíše menší vylepšení a opravy Nově jihokorejský gigant rozesílá beta verzi na hned několik svých telefonů Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 2.9.2025 12:00 Žádné komentáře 0 I když Samsung dlouhodobě patří mezi výrobce s nejdelší podporou svých Android zařízení, především v loňském roce byl pod palbou kritiky za pomalejší distribuci nejnovějšího systému. Letos sice patrně nehodlá závodit s těmi nejrychlejšími, zdá se ale, že i v tomto ohledu ke zlepšení dojde. One UI 8 aktualizace totiž aktuálně míří hned na několik smartphonů z jeho portfolia. Zatím jde o beta verzi. One UI 8 beta pro „Áčka“ i S23 Zatímco Samsung nedávno potvrdil brzké vydání One UI 8 aktualizace pro řadu Galaxy S25, jeho vývojáři zřejmě intenzivně pracovali na přípravě aktualizací i pro další modely. Tentokrát se do Beta programu zapojují i starší vlajkové modely, spolu s aktuální a předešlou generací některých smartphonů Galaxy A. Konkrétně je řeč o modelech Galaxy A35, A36, A54 a A55. Ty pak do Beta programu doprovodila také kompletní vlajková řada Samsung Galaxy S23. Abyste tuto beta aktualizaci získali, musíte o ni požádat skrze aplikaci Samsung Members. Má to však háček. Přinejmenším dostupnost aktualizací pro Samsungy Galaxy A35, A36 a A55 má, alespoň pro teď, regionální omezení. Beta verze One UI 8 jsou tak u těchto telefonů dostupné v USA, Velkou Británii, Indii a Jižní Koreu. Pokud se divíte, kde je beta pro novější Galaxy S24, tak ta by měla dorazit o chvíli později, konkrétně 13. záři. Zatím se však jedná o neoficiální informaci. Od prvních uživatelů pak máme i seznam změn zahrnutých v této aktualizaci. V neposlední řadě pak nezbývá než připomenout, že větší aktualizací z pohledu novinek v rozhraní Samsungu by dle všeho mělo být One UI 8.5. Dorazí One UI 8 aktualizace i k vám? Zdroj: GSMArena.com O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android 16 Android aktualizace One UI One UI 8 Samsung Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.