Češi, One UI 8 je za rohem! Samsung oficiálně potvrdil, kdy se dostane do prvních mobilů

Samsung oficiálně potvrdil vydání stabilní verze One UI 8 na září 2025 Jako první dostanou update majitelé řady Galaxy S25, pak ostatní podporovaná zařízení I přes chystanou šestou betu se termín vydání neposouvá Jakub Kárník Publikováno: 29.8.2025 16:00 Pokud jste si nekoupili Galaxy Z Fold7 nebo Galaxy Z Flip7, které mají One UI 8 rovnou, čekáte jako většina ostatních. Samsung teď konečně potvrdil, kdy se dočkáte – stabilní verze dorazí na první telefony v září 2025. Konkrétní datum sice ještě nepadlo, ale aspoň víme, že to nebude trvat věčně. Galaxy S25 první na řadě V oficiálním blogpostu věnovaném různým aspektům One UI 8 Samsung potvrdil, že update začne distribuovat od září. Proces odstartuje s řadou Galaxy S25, která si jako vlajková loď zaslouží přednost. Teprve potom se aktualizace rozšíří na ostatní podporovaná zařízení. Pro majitele Galaxy S25 to znamená, že čekání je otázkou několika týdnů. Samsung zatím vydal pět beta verzí pro tuto řadu a podle čerstvých zpráv se chystá ještě šestá. Právě ta mohla vyvolat obavy, že se finální vydání protáhne. Šestá beta nic nekazí Když se objevily informace o šesté betě v přípravě, pesimisti začali počítat, že Samsung nestihne zářijový termín. Logika byla jednoduchá – víc bet znamená víc problémů k řešení, což by mohlo posunout finální vydání na později. Historie nás učí, že podobné scénáře nejsou u Samsungu výjimkou. Tentokrát to ale vypadá jinak. Samsung trvá na zářijovém termínu, i přes další testovací verzi na obzoru. Buď je šestá beta jen kosmetická záležitost na doleštění posledních detailů, nebo má Samsung skutečně našlápnuto a chce One UI 8 dostat ven podle plánu. Kdo si počká déle Pro ostatní podporovaná zařízení bude situace tradičně komplikovanější. Po Galaxy S25 přijdou na řadu pravděpodobně loňské vlajkové modely, následované tablety řady Galaxy Tab S a nakonec střední třída. Celý proces se může protáhnout až do konce roku, takže majitelé starších či levnějších modelů si ještě počkají. Září se blíží Dobrou zprávou je, že září 2025 už není tak daleko. Samsung sice mohl být konkrétnější s datem, ale aspoň máme oficiální potvrzení časového rámce. Pro majitele Galaxy S25 to znamená, že za pár týdnů se dočkají stabilní verze One UI 8 se všemi novinkami, které beta testeři zkoušejí už teď. Jak se těšíte na One UI 8? Zdroj: Samsung