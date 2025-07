Nová strategie aktualizací u Samsungu. Ke komu dorazí nový systém první?

Samsung platí za jednoho z nejsvědomitějších výrobců co se délky i rychlosti týče. Přesto, nebo možná právě proto, že se mu aktualizační cyklus u One UI 7 a Androidu 15 zrovna ideálně nevyvedl, jsou uživatelé plni očekávání spjatého s One UI 8 aktualizací. Po vydání Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7 rovnou s Androidem 16 a One UI 8 přichází zprávy, které možná trochu zklamou nedočkavé příznivce vlajkové řady Galaxy S.

Nová strategie aktualizací u Samsungu upřednostní „skládačky“

Dle respektovaného leakera Ice Universe nebude situace s One UI 8 do budoucna ojedinělou. Od teď by při příchodu nové verze operačního systému Android nebo majoritní verze grafické nadstavby One UI měly přednost dostávat modely s ohebným displejem z řady Galaxy Z. Pro uživatele vlajkové řady Galaxy S se však nutně nemusí jednat o špatnou zprávu. Na aktualizaci si sice budou muset počkat o něco déle, zato by k nim měla dorazit o něco vychytanější verze nového softwaru.

Zatímco řada Galaxy Z bude v pořadí první, kdo novou aktualizaci obdrží, řada Galaxy S by měla s novou verzí Androidu dostat lépe odladěnou a na funkce bohatší verzi One UI. V praxi by tedy modely Galaxy Z Fold7 a Z Flip7 s One UI 8 měla následovat řada Galaxy S25, avšak již s One UI 8.5. Tímto způsobem by pak měla nová strategie aktualizací u Samsungu fungovat i do budoucna.

Jako nepřímé potvrzení těchto zpráv pak může být brán i současný postup u beta verzí pro řadu Galaxy S25. Více než měsíc po třetí betě One UI 8 aktualizace totiž byl na korejském oficiálním fóru oznámen plánovaný příchod čtvrté bety. Uživatelé zapojení v beta programu jsou přitom s třetí betou spokojeni a bugy nebo problémy se stabilitou nehlásí.

Jak se vám nová strategie aktualizací u Samsungu zamlouvá? Jde o dobrý krok?

Zdroje: GSMArena.com, PhoneArena.com