Když společnost Samsung na začátku května slavnostně představila nový hodinkový systém One UI 5 Watch, zmínila v rámci prezentace i příjemnou zprávu, že jej nebude mít z výroby pouze nová série Galaxy Watch6, ale mohou se na něj těšit i majitelé hodinek Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 a Galaxy Watch5 Pro. Pro ně přitom mělo již v průběhu května začít beta testování, což se ale nestalo. Důkazem zpoždění je červnové datum a rovněž oficiální vysvětlení výrobce.

“Bude to dneska?” ptali se uživatelé na oficiálním korejském fóru Samsungu 31. května. Jak asi trochu tušili, přišla negativní odpověď. “Byli jsme odhodláni spustit betaverzi v květnu, ale koordinace, která má reflektovat operační systém wear OS 4.0 od společnosti Google, trvá déle, než jsme očekávali. Jsme tak nuceni datum spuštění odložit. Omlouváme se našim zákazníkům, kteří čekali na květnové spuštění beta verze. Uděláme vše pro to, abychom připravili stabilnější SW a betu spustili co nejdříve,” stojí ve zprávě, která zrovna nehýří optimismem.

